«Το σκυλί το είχαμε σχεδόν 10 χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε», βίντεο από την επίθεση του ροτβάιλερ

«Πραγματικά έχω σοκαριστεί από το συμβάν. Το σκυλί το είχαμε σχεδόν 10 χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε», λέει ο γιος του 76χρονου που δέχτηκε επίθεση από ροτβάιλερ στην Καλαμάτα. Την ίδια στιγμή το protothema.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέο βίντεο από το σημείο, όπου διακρίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν για να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο αλλά και η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.

Λυσσασμένη επίθεση ροτβάιλερ στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, το πυροβόλησε και το σκότωσε αστυνομικός!

Το περιστατικό συνέβη σε εξωτερικό χώρο και περαστικοί κάλεσαν την αστυνομία λέγοντας πως ο σκύλος επιτέθηκε σε άνθρωπο. Σύμφωνα με τον γιο που μίλησε στο protothema.gr, το ροτβάιλερ επιτέθηκε ξαφνικά στον πατέρα στην πίσω αυλή του μαγαζιού της οικογένειας. «Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο, έχει σοβαρά τραύματα στο αριστερό του χέρι αλλά πιστεύω ότι θα γίνει καλά», όπως είπε.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr διακρίνονται αστυνομικοί που φτάνουν στην αυλή αλλά και άνδρες του ΕΚΑΒ που παραλαμβάνουν τον ηλικιωμένο με φορείο:

Νωρίτερα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης του ροτβάιλερ. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο ιδιοκτήτης να χτυπάει τον σκύλο και εκείνος στη συνέχεια να του επιτίθεται, σέρνοντάς τον στην αυλή και να τον δαγκώνει με μανία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.

Ένας από τους αστυνομικούς, βλέποντας τον κίνδυνο για τη ζωή του πολίτη, πυροβόλησε το ροτβάιλερ, το οποίο έπεσε νεκρό.

Το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

