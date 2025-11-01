Το ταξίδι αστραπή του Σαμοντούροφ στην Πάτρα, ποιο παιχνίδι παρακολούθησε, ΦΩΤΟ

Κατάμεστο το «κλειστό» της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο μεγάλο παιχνίδι με τον Απόλλωνα γθα την 5η αγωνιστική της National League 1.

Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Ανάμεσα στους θεατούς ήταν και ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ! Μάλιστα παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τη σύντροφό του πίσω από τη γραμματεία, έπειτα από παρέμβαση του διοικητικού στελέχους της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου Θόδωρου Σκόνδρα, αφού έφτασε στο γήπεδο αργοπορημένος και στην κερκίδα δεν έπεφτε καρφίτσα!

Ο λόγος της παρουσίας του στο παιχνίδι και την Πάτρα; Σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται φιλικά με τον νεαρό άσο του Απόλλωνα Δημήτρη Αθανασόπουλο και θέλησε να τον παρακολουθήσει αγωνιζόμενο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



