Το τροχαίο στη Ρόδο με θύμα 64χρονο ξενοδόχο αποδείχτηκε δολοφονία !

Πώς σκηνοθετήθηκε ο τόπος του εγκλήματος, ο δράστης, ουκρανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί, αλλά εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό

20 Ιαν. 2026 23:21
Στη Ρόδο εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές η ανθρωποκτονία του 64χρονου ξενοδόχου του νησιού, Κωνσταντίνου Τσιαντή. Ο θάνατος του άνδρα είχε αρχικά αποδοθεί σε τροχαίο δυστύχημα, αλλά επρόκειτο για δολοφονία.

Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του

Ο 64χρονος ξενοδόχος, Κωνσταντίνος Τσιαντής είχε εξαφανιστεί την 1η Μαΐου του 2025 από το σπίτι του στη Ρόδο και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις 3 Μαΐου στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η δήλωση εξαφάνισής του έγινε από τη σύζυγό του, Οκσάνα Ζντανόβιτς.

Το τελευταίο στίγμα του 64χρονου εντοπιζόταν στην περιοχή της Λίνδου, με την ΕΛ.ΑΣ. να είχε εξαπολύσει ευρείες έρευνες σε συνεργασία με εθελοντές και την υποστήριξη της Γραμμής Ζωής, η οποία είχε εκδώσει Silver Alert.

Μετά από έρευνες τεσσάρων ημερών, βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή «Πασαούτια» της Παστίδας, καταπλακωμένος από τη μηχανή που είχε νοικιάσει.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος σκηνοθέτησε τον τόπο όπου εντοπίστηκε το πτώμα, προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές και ο θάνατος του άτυχου ξενοδόχου να αποδοθεί σε τροχαίο.

Ο δράστης, ουκρανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

