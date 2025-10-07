Το Βατικανό ζητά την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων

Πρωθυπουργός Βατικανού: «Ζητάμε την απελευθέρωση των ομήρων και να τεθεί τέλος στη δίνη της βίας. Ο αντισημιτισμός είναι καρκίνος που πρέπει να ξεριζωθεί».

07 Οκτ. 2025 8:07
Pelop News

Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, πρωθυπουργός του Βατικανού, αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στη σημερινή Τρίτη 7/10/2025,, δεύτερη «μαύρη επέτειο» της θανατηφόρας επίθεσης της Χαμάς, με τη δολοφονία χιλίων διακοσίων Ισραηλινών. «Ζητάμε την απελευθέρωση των ομήρων και να τεθεί τέλος στη δίνη της βίας. Ο αντισημιτισμός είναι καρκίνος που πρέπει να ξεριζωθεί», δήλωσε ο καρδινάλιος.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ότι «δεν είναι αρκετό η διεθνής κοινότητα να λέει πως όσα συμβαίνουν είναι απαράδεκτα και στη συνέχεια, να επιτρέπεται να συμβαίνουν ακόμη». «Πρέπει να τεθούν μια σειρά από ερωτήματα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το πόσο νόμιμο είναι να συνεχίζει να επιτρέπει κανείς να παρέχονται όπλα τα οποία και χρησιμοποιούνται κατά του άμαχου πληθυσμού», είπε ο πρωθυπουργός του Βατικανού.

Όσον αφορά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, ο στενός συνεργάτης του ποντίφικα υπογράμμισε ότι «κάθε σχέδιο που εμπλέκει τον παλαιστινιακό λαό στις αποφάσεις για το μέλλον του και μπορεί να επιτρέψει να τεθεί τέρμα στη σφαγή αυτή -ελευθερώνοντας τους ομήρους και σταματώντας την καθημερινή δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων- πρέπει να τύχει αποδοχής και υποστήριξης».

Σε σχέση, τέλος, με τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης των τελευταίων ημερών προς τον παλαιστινιακό λαό, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν δήλωσε: «αν και σε κάποιες περιπτώσεις οι πρωτοβουλίες αυτές- εξαιτίας της βίας που προκαλούν λίγοι ταραξίες- κινδυνεύουν να στείλουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα λανθασμένο μήνυμα, με εκπλήσσει θετικά η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και η δραστηριοποίηση τόσων νέων».

Πηγή: ΑΠΕ
