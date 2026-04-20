Τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός ξεκίνησε τη χρονιά με ισχυρή δυναμική. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,5%, ενώ οι σχετικές τουριστικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 70,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό δίμηνο.

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στο ισοζύγιο υπηρεσιών, όπου το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 660 εκατ. ευρώ, από 550 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η βελτίωση αυτή συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, δηλαδή με τις υψηλότερες εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό.

Για την πορεία του πρώτου διμήνου, η ισχυρή επίδοση του Ιανουαρίου έβαλε ήδη τη βάση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε ανακοινώσει ότι μόνο τον Ιανουάριο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 58,4% και οι εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές κατά 33,3%, με το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου να ανέρχεται στα 234 εκατ. ευρώ.

Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων

Το κενό στα στοιχεία για το ισοζύγιο αγαθών

Παρά τη θετική εικόνα στον τουρισμό και στις υπηρεσίες, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν προχωρά ακόμη στη δημοσίευση των στοιχείων για το ισοζύγιο αγαθών και, κατ’ επέκταση, για τα ισοζύγια που το περιλαμβάνουν, όπως το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Ο λόγος είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει αναβάλει τη δημοσίευση των στοιχείων για τις Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος – Φεβρουάριος 2026, τα οποία αποτελούν βασική πηγή για την κατάρτιση του ισοζυγίου αγαθών της κεντρικής τράπεζας.

Η αναβολή αυτή είναι δημόσια καταγεγραμμένη στην κεντρική σελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, όπου αναφέρεται ρητά η «Αναβολή δημοσίευσης της Ανακοίνωσης Εμπορευματικών Συναλλαγών της Ελλάδος Φεβρουάριος 2026» με ημερομηνία 7 Απριλίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι για την ώρα λείπει ένα κρίσιμο κομμάτι της συνολικής εξωτερικής εικόνας της οικονομίας, παρότι τα στοιχεία των υπηρεσιών και του τουρισμού έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πού μένεις δωρεάν έως 12 νύχτες

Τι δείχνει η ευρύτερη εικόνα

Το γεγονός ότι οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τις αφίξεις δείχνει ότι δεν ανέβηκε μόνο ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά και η συνολική δαπάνη που καταγράφεται στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία, καθώς ο τουρισμός επηρεάζει άμεσα το ισοζύγιο υπηρεσιών και έμμεσα τη συνολική εξωτερική ισορροπία της χώρας. Το πλεόνασμα των υπηρεσιών αποτελεί έτσι ένα από τα βασικά αντισταθμίσματα σε μια περίοδο όπου η πλήρης εικόνα για το ισοζύγιο αγαθών παραμένει προσωρινά ανοιχτή.

Παράλληλα, τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το ισοζύγιο κεφαλαίων στο ίδιο διάστημα εμφάνισε έλλειμμα 263,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως στη σχεδόν μηδενική καθαρή εισροή στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και στην αύξηση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς τομείς της οικονομίας.

Στο επενδυτικό σκέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι στις άμεσες επενδύσεις οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές 1,1 δισ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,0 δισ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των υποχρεώσεων συνδέθηκε κυρίως με άνοδο 5,6 δισ. ευρώ στις τοποθετήσεις μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η συνολική εικόνα, πάντως, είναι ότι το 2026 ξεκινά με πολύ ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα. Ακόμη και χωρίς πλήρη στοιχεία για το ισοζύγιο αγαθών, η επίδοση του πρώτου διμήνου δείχνει ότι ο τουρισμός παραμένει βασικός μοχλός στήριξης των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

