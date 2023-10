Τουρκία: Αυξάνεται η οργή κατά του Ισραήλ – Προγραμματίζονται νέες διαδηλώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Τούρκοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε οργισμένες διαδηλώσεις ύστερα από έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες Παλαιστινίους σε νοσοκομείο της Γάζας ενώ για σήμερα προγραμματίζονται και νέες πορείες.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ισραηλινό αεροπορικό χτύπημα. Το Ισραήλ απέδωσε την έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ-Άχλι Αλ-Αράμπι σε αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, που αρνείται την ευθύνη.

Ισραήλ: «Το νοσοκομείο στην Γάζα χτυπήθηκε από την Ισλαμική Τζιχάντ» – Στη δημοσιότητα αποκαλυπτικός διάλογος ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζει την έκρηξη «το πιο πρόσφατο παράδειγμα ισραηλινών επιθέσεων που στερούνται των περισσοτέρων βασικών ανθρωπίνων αξιών». Το γραφείο επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας γρήγορα χαρακτήρισε τον ισχυρισμό του Ισραήλ #FakeNews” (ψευδή είδηση) στην πλατφόρμα X.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, Τούρκοι έκαναν πορεία με παλαιστινιακές σημαίες, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ σε τουλάχιστον 10 τουρκικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου και έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην πρωτεύουσα Άγκυρα.

🚨The Turkish police disperses protesters in front of the Israeli consulate in Istanbul. #Turkey #protest #Istanbul pic.twitter.com/4yaQS9xuzY

Η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού και εκτόξευσε νερό για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές που προσπάθησαν να εισέλθουν στο συγκρότημα του ισραηλινού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη. Πέντε άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Σήμερα, γύρω από το προξενείο υπήρχε έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, με εκατοντάδες αστυνομικούς και περίπου 10 οχήματα με εκτοξευτήρες νερού να έχουν αναπτυχθεί πίσω από μεταλλικές μπαριέρες.

Σύμφωνα με το newsbeast, η αστυνομία ήλεγχε τα στοιχεία όσων ήθελαν να περάσουν από το σημείο εκείνο. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας θα μπορούσε να έχει δυσμενείς συνέπειες στις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας.

Shouting Allah Ho Akbar, a crowd of radical Islamists attacked the US Embassy in Turkey after Islamic Jihad attacked a hospital in Gaza which resulted in the death of more than 500 people. pic.twitter.com/jVSJjhDthq

