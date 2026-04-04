Τραμπ, ΝΑΤΟ και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης: Το θρίλερ με το καταρριφθέν F-15 και τον αγνοούμενο Αμερικανό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να παράγει πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα του Ιράν. Η νέα φάση της σύγκρουσης δεν φέρνει μόνο στρατιωτικά πλήγματα και απώλειες, αλλά ανοίγει και βαθιά ρήγματα στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους παραδοσιακούς συμμάχους τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον όχι μόνο η πολεμική αναμέτρηση, αλλά και το ερώτημα τι θα απομείνει από τη δυτική ενότητα, εφόσον συνεχιστεί η ίδια πορεία κλιμάκωσης.

Η πιο δραματική εξέλιξη των τελευταίων ωρών ήταν η κατάρριψη ενός αμερικανικού F-15E την Παρασκευή πάνω από το Ιράν, στην πρώτη τόσο σοβαρή απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους μέσα στην ιρανική επικράτεια από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλούνται το Reuters και το CBS News, το αεροσκάφος ήταν διθέσιο, με δύο μέλη πληρώματος, και το ένα από αυτά έχει ήδη διασωθεί, ενώ για το δεύτερο συνεχίζεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το CBS σημειώνει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν ευθέως την κατάρριψη σε ιρανικά πυρά.

Το περιστατικό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή αμφισβητεί ευθέως τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις περί αεροπορικής υπεροχής. Το Reuters αναφέρει ότι η απώλεια του F-15E, όπως και η κατάρριψη A-10 στην περιοχή του Κόλπου, δείχνουν πως τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη εξακολουθούν να επιχειρούν σε ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου, παρά τις διακηρύξεις του Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι ελέγχουν πλήρως τον ουρανό.

Αγώνας δρόμου για τον αγνοούμενο Αμερικανό

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση από το γεγονός ότι ο δεύτερος Αμερικανός παραμένει αγνοούμενος. Το Reuters αναφέρει ότι πρόκειται για έναν εν ενεργεία Αμερικανό που είναι ζωντανός και καταζητείται από ιρανικές δυνάμεις, ενώ το Axios σημειώνει ότι οι ιρανικές αρχές έχουν κινητοποιήσει και πολίτες στην προσπάθεια εντοπισμού του. Η ίδια πηγή υπενθυμίζει ότι το F-15E Strike Eagle είναι αεροσκάφος δύο ατόμων, γεγονός που εξηγεί και τη διπλή επιχείρηση εντοπισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από ιρανικά μέσα και αναπαράγονται από διεθνή δίκτυα, έχει ανακοινωθεί αμοιβή ύψους περίπου 60.000 δολαρίων για τη σύλληψη του Αμερικανού ζωντανού και την παράδοσή του στις ιρανικές αρχές. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι κάτοικοι έσπευσαν στην ευρύτερη περιοχή της συντριβής, ενώ σε ορισμένα καλέσματα ζητήθηκε ακόμη και να πυροβολήσουν αν εντοπίσουν τους Αμερικανούς. Αυτά τα στοιχεία κυκλοφορούν ευρέως σε αμερικανικά και βρετανικά μέσα, όμως δεν έχουν παρουσιαστεί με πλήρη ανεξάρτητη επιβεβαίωση από επίσημες αμερικανικές αρχές, οπότε δημοσιογραφικά χρειάζονται προσεκτική απόδοση.

Το θρίλερ στο πεδίο και τα ερωτήματα για την κλιμάκωση

Το γεγονός ότι ένας Αμερικανός παραμένει αγνοούμενος μέσα στο Ιράν ανεβάζει αυτομάτως το πολιτικό και στρατιωτικό διακύβευμα για την Ουάσινγκτον. Το Reuters υπογραμμίζει ότι η προοπτική ενός Αμερικανού στρατιωτικού που βρίσκεται ζωντανός και προσπαθεί να διαφύγει σε ιρανικό έδαφος αυξάνει κατακόρυφα την πίεση στην αμερικανική ηγεσία, σε έναν πόλεμο που ήδη εμφανίζει χαμηλή κοινωνική αποδοχή και δεν δείχνει να πλησιάζει σε γρήγορο τέλος. Η υπόθεση του αγνοούμενου ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα και την επόμενη αμερικανική κίνηση, ειδικά αν η Τεχεράνη επιχειρήσει να αξιοποιήσει επικοινωνιακά μια πιθανή σύλληψη.

Την ίδια ώρα, το Reuters αναφέρει ότι σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ελικόπτερα δέχθηκαν ιρανικά πυρά, γεγονός που αποτυπώνει πόσο ρευστό και επικίνδυνο παραμένει το επιχειρησιακό τοπίο. Ακριβώς γι’ αυτό, κάθε νέο επεισόδιο γύρω από το F-15E δεν λειτουργεί ως απλό στρατιωτικό συμβάν, αλλά ως πιθανός πυροκροτητής για νέα φάση κλιμάκωσης.

Ο Τραμπ και το ρήγμα στο ΝΑΤΟ

Την ώρα που η ένταση στο πεδίο αυξάνεται, η πολιτική πίεση μεταφέρεται και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την οργή του επειδή ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συνδράμουν όπως θα ήθελε η Ουάσινγκτον, ιδίως στο ζήτημα της προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Reuters πως εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συμμαχία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Wouldn’t you if you were me?».

Η δήλωση αυτή δεν ήρθε σε πολιτικό κενό. Το Reuters περιγράφει το ΝΑΤΟ ως τη συμμαχία που βρίσκεται στη χειρότερη κατάστασή της από την ίδρυσή της, καθώς η εμπιστοσύνη ότι οι ΗΠΑ θα σταθούν αυτόματα δίπλα στους Ευρωπαίους συμμάχους τους δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Ο πρώην αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων Φρανσουά Λεκουάντρ είπε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει απαραίτητο, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να το σκεφτεί και χωρίς τους Αμερικανούς, προσθέτοντας μάλιστα ότι ακόμη και η ίδια η ονομασία της Συμμαχίας τίθεται πλέον υπό ερώτημα.

Οι ευρωπαϊκές αποστάσεις από την αμερικανική γραμμή

Η σύγκρουση με το Ιράν έχει ήδη δείξει ότι η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Ουάσινγκτον δεν είναι ενιαία ούτε δεδομένη. Η Ισπανία έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που συνδέονται με τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ είχε προηγηθεί και άρνηση χρήσης κοινών βάσεων. Το Reuters καταγράφει τη στάση της Μαδρίτης ως μία από τις πιο καθαρές αποστασιοποιήσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Η Βρετανία, αντίθετα, κράτησε πιο σύνθετη γραμμή. Ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι το Λονδίνο δεν συμμετείχε στις αρχικές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, όμως αποδέχθηκε αμερικανικό αίτημα για χρήση βρετανικών βάσεων σε περιορισμένες αμυντικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών πυραύλων. Η βρετανική θέση, όπως την περιγράφει το Reuters, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποφυγή άμεσης εμπλοκής και στη διατήρηση της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του Κόλπου.

Η κρίση ξεπερνά το πεδίο του πολέμου

Το νέο σκηνικό δείχνει ότι η κρίση δεν εξελίσσεται μόνο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες δυνάμεις επανατοποθετούνται. Η Κίνα προβάλλει τον ρόλο της αποκλιμάκωσης μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών, ενώ η Ρωσία καταγγέλλει τα αμερικανικά πλήγματα και, ταυτόχρονα, ωφελείται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Στο μεταξύ, ο πόλεμος αποσπά και πολιτικό βάρος από άλλα ανοιχτά μέτωπα, με πρώτο την Ουκρανία, ανακατανέμοντας προσοχή, πόρους και στρατηγικές προτεραιότητες.

Με αυτά τα δεδομένα, η κατάρριψη του F-15E δεν είναι απλώς ένα πολεμικό επεισόδιο. Είναι ένα γεγονός που συμπυκνώνει τις πιο επικίνδυνες πτυχές της κρίσης: τη στρατιωτική έκθεση των ΗΠΑ μέσα στο Ιράν, τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης λόγω του αγνοούμενου Αμερικανού και τη διαρκώς αυξανόμενη απόσταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και κομμάτια της ευρωατλαντικής συμμαχίας. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά και πόσο διαφορετικός θα είναι ο δυτικός χάρτης όταν τελειώσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



