Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ έχει κάνει ανόητο λάθος»

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, όπου άνοιξε τον κύκλο ερωτήσεων προς τους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη σκληρή γραμμή που είχε υιοθετήσει νωρίτερα μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη στήριξη των συμμάχων τους, ενώ άφησε, ξανά, ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

«Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά, ασκώντας ταυτόχρονα έντονη κριτική στο ΝΑΤΟ, το οποίο κατηγόρησε για λανθασμένες επιλογές. «Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», είπε, προσθέτοντας ότι έχει διαχρονικά αμφιβολίες για το κατά πόσο η Συμμαχία θα στεκόταν στο πλευρό των ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή. «Πάντα αναρωτιόμουν αν το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς. Αυτό είναι ένα μεγάλο τεστ, γιατί δεν τους χρειαζόμαστε. Έπρεπε να είναι εκεί», συμπλήρωσε.

Όταν ερωτήθηκε αν θα επανεξέταζε τη συμμετοχή της χώρας του στη Συμμαχία, άφησε τα πάντα ανοιχτά, λέγοντας: «Είμαι απογοητευμένος. Έχουμε ξοδέψει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια των χρόνων και έχουμε εισπράξει… ελλείμματα στις οικονομίες μας. Αν δεν μας βοηθούν, θα το σκεφτούμε (για την αποχώρηση). Είναι κάτι που θα αποφασίσω μόνος μου, συνεργάζομαι με έξυπνους ανθρώπους και δεν χρειάζομαι έγκριση από το Κογκρέσο. Όταν λες να το ξανασκεφτούμε… δεν έχω κάτι τώρα στο μυαλό, αλλά δεν είμαι ενθουσιασμένος, αλλά όταν σκέφτομαι την Ουκρανία, χωρίς εμάς η Ουκρανία θα έπεφτε σε μια μέρα. Προσφέραμε τον καλύτερο εξοπλισμό του κόσμου, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι χαρούμενος μαζί τους»

