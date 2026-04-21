Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ζητά την απελευθέρωση 8 γυναικών πριν από τις διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την απελευθέρωση οκτώ γυναικών με ένα πιθανό θετικό πρώτο βήμα στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, καλώντας παράλληλα τις ιρανικές αρχές να μην τους κάνουν κακό.

21 Απρ. 2026 17:20
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε δημόσιο μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία, ζητώντας την απελευθέρωση οκτώ γυναικών και παρουσιάζοντας μια τέτοια κίνηση ως πιθανό πρώτο θετικό βήμα ενόψει των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με τις αναφορές που αναπαράγουν το περιεχόμενο της ανάρτησής του, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα «εκτιμούσε πολύ» την απελευθέρωσή τους και πως κάτι τέτοιο «θα ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις μας».

Στο ίδιο μήνυμα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τις ιρανικές αρχές «να μην τους κάνουν κακό», δίνοντας στη δημόσια παρέμβασή του χαρακτήρα τόσο πολιτικής πίεσης όσο και συμβολικής κίνησης καλής θέλησης. Η διατύπωση αυτή καταγράφεται σε δημοσιεύματα που επικαλούνται την ανάρτησή του και τη συνδέουν ευθέως με το ευρύτερο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που επιχειρεί να ξαναστήσει η Ουάσιγκτον.

Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται σε μια στιγμή όπου οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν παραμένουν αβέβαιες, αλλά δεν έχουν εγκαταλειφθεί. Το Reuters μετέδωσε ότι ο ίδιος δήλωσε πως δεν θέλει παράταση της εκεχειρίας και ότι πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία, λέγοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει άλλη επιλογή». Την ίδια ώρα, όμως, το διπλωματικό τοπίο παραμένει θολό και η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να επιβαρύνει το κλίμα.

Παράλληλα, το Associated Press και άλλες διεθνείς πηγές έχουν καταγράψει ότι το Πακιστάν συνεχίζει να πιέζει για νέο γύρο επαφών στο Ισλαμαμπάντ, παρότι η Τεχεράνη αποφεύγει να επιβεβαιώσει πλήρως το χρονοδιάγραμμα και εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στη συνέχιση των συνομιλιών όσο παραμένουν σε ισχύ στρατιωτική και ναυτική πίεση από την αμερικανική πλευρά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημα του Τραμπ για τις οκτώ γυναίκες αποκτά και διαπραγματευτικό βάρος. Δεν παρουσιάζεται μόνο ως ανθρωπιστική έκκληση, αλλά και ως πιθανή δοκιμασία προθέσεων της ιρανικής πλευράς πριν από έναν νέο γύρο επαφών. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τακτική δημόσιας πίεσης που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες συνδυάζει απειλές, αισιοδοξία για συμφωνία και παρεμβάσεις που επιχειρούν να διαμορφώσουν το έδαφος των συνομιλιών.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει δημόσια αντίδραση της Τεχεράνης ειδικά για το αίτημα περί των οκτώ γυναικών, τουλάχιστον στις πηγές που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα παραμένει, μέχρι νεότερης εξέλιξης, πρωτίστως μια δημόσια πολιτική πίεση από την αμερικανική πλευρά και όχι ένα ήδη συμφωνημένο βήμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ