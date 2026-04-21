Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε νέα ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν διαρκώς τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν χτυπηθεί το καλοκαίρι του 2025 και ότι οι χώροι όπου βρισκόταν το ιρανικό ουράνιο έχουν καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε η ίδια η Τεχεράνη. Η τοποθέτησή του εντάσσεται στη γνωστή γραμμή του Λευκού Οίκου ότι τα αμερικανικά πλήγματα είχαν εξουδετερώσει καίρια τμήματα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ φέρεται να ανέφερε ότι η Space Force διαθέτει «κάμερες σε κάθε εκατοστό» των τριών εγκαταστάσεων που επλήγησαν. Δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον δημόσια, ανεξάρτητη τεχνική τεκμηρίωση που να επιβεβαιώνει αυτούς ακριβώς τους όρους παρακολούθησης, οπότε το σημείο αυτό πρέπει να αποδίδεται ως ισχυρισμός του ίδιου του Αμερικανού προέδρου και όχι որպես ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο γεγονός.

Το ιστορικό πλαίσιο είναι η αμερικανική επιχείρηση “Midnight Hammer”, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, οι ΗΠΑ έπληξαν τρεις ιρανικές πυρηνικές τοποθεσίες με συμμετοχή βομβαρδιστικών B-2, σε μια αποστολή που είχε βασιστεί σε παραπλανητικές κινήσεις και ισχυρό στοιχείο αιφνιδιασμού.

Μετά τα πλήγματα, δημόσιες δορυφορικές αναλύσεις που επικαλέστηκε το Reuters έδειχναν σοβαρές έως και πιθανώς καταστροφικές ζημιές, ειδικά στο Fordow, αλλά ταυτόχρονα τόνιζαν ότι δεν υπήρχε τότε πλήρης επιβεβαίωση για το ακριβές εύρος της καταστροφής στο σύνολο του προγράμματος ή για την τύχη κάθε κρίσιμου υλικού. Με άλλα λόγια, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για πολύ βαρύ πλήγμα, όχι όμως για απόλυτα κλεισμένο φάκελο σε όλα τα ερωτήματα.

Η νέα παρέμβαση Τραμπ έρχεται επίσης σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ και το Ιράν κινούνται ανάμεσα σε διπλωματικές επαφές και ανοιχτή απειλή νέας κλιμάκωσης. Το Reuters μετέδωσε στις 16 Απριλίου 2026 ότι η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία δήλωνε έτοιμη να επανεκκινήσει πλήρεις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον συνέχιζε να ασκεί στρατιωτική και οικονομική πίεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν έχουν μετατοπιστεί σε συζήτηση για μια πιο προσωρινή ή ενδιάμεση συμφωνία, καθώς παραμένουν μεγάλες διαφωνίες για το εμπλουτισμένο ουράνιο, τη διάρκεια των περιορισμών και την άρση κυρώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι δηλώσεις Τραμπ για τις εγκαταστάσεις και το ουράνιο δεν είναι μόνο αποτίμηση του παρελθόντος, αλλά και μέρος της τρέχουσας διαπραγματευτικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τραμπ επιτέθηκε και σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα για ψευδείς ειδήσεις, κάτι που αποτελεί επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις δημόσιες παρεμβάσεις του για το Ιράν. Ωστόσο, το πιο ουσιαστικό στοιχείο της σημερινής τοποθέτησής του είναι ότι επιχειρεί ξανά να παρουσιάσει τα χτυπήματα του 2025 ως οριστική εξουδετέρωση κρίσιμων πυρηνικών υποδομών του Ιράν, παρότι οι ανεξάρτητες δημόσιες πηγές που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι πιο προσεκτικές στη διατύπωση.

