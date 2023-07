Twitter: Το νέο λογότυπο αναβοσβήνει ενοχλητικά και πυροδοτεί αντιδράσεις

Το Twitter αποχαιρέτησε το διάσημο εμπορικό του σήμα, το γαλάζιο πουλί και υποδέχτηκε το νέο του λογότυπο, το γράμμα «Χ».

Η αλλαγή αυτή όχι μόνο ενόχλησε πολλούς χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας, αλλά φαίνεται πως δημιουργεί και νέα προβλήματα, καθώς το σήμα που εγκαταστάθηκσε στο κτίριο της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο αναβοσβήνει έντονα και προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Christopher Beale με ανάρτησή του κατέγραψε πως φαίνεται από το σπίτι του το φωτεινό σήμα του Twitter, ενώ άλλος χρήστης της πλατφόρμας σχολίασε «φανταστείτε αυτό το σήμα ακριβώς απέναντι από το υπνοδωμάτιό σας».

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) July 29, 2023