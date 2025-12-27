Βαλένθια: Σοκ, σκοτώθηκε ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν με τα τρία παιδιά του

Σε ναυάγιο στην Ινδονησία

27 Δεκ. 2025 17:48
Δυστυχώς ο προπονητής της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια, Φερνάντο Μαρτίν, έχασε τη ζωή του μαζί με τα παιδιά του, μετά από τη βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο Φερνάντο Μαρτίν αγνοούταν από χθες το βράδυ και σύμφωνα με το ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων βρέθηκε νεκρός μαζί με τα τρία παιδιά του ηλικίας 12, 10 και 9 ετών.

Ο ισπανός προπονητής, οι δύο γιοί και μια κόρη του, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ινδονησία αγνοούνται από χθες το βράδυ όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών.

Η μητέρα και μια κόρη της οικογένειας αυτής από την Ισπανία, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν και είναι ασφαλείς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα θαλάσσια δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος περίπου 17.000 νησιών, πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού ασφαλείας ή ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό γεγονός
«Η Βαλένθια είναι βαθιά συντετριμμένη μετά τον θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας Γυναικών Β, και τριών από τα παιδιά του σε ένα τραγικό ατύχημα με πλοίο που σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπως επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές. Από την ομάδα, θέλουμε να στείλουμε, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για όλους, την υποστήριξη και τα συλλυπητήριά μας στα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους συναδέλφους της».

