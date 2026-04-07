Βαρουφάκης: Viral ο χορός του σε techno ρυθμούς στη Μόσχα ΒΙΝΤΕΟ

Στο προσκήνιο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για λόγους πέρα από την πολιτική του δραστηριότητα, βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα για να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+, έγινε το κεντρικό πρόσωπο σε μια απρόσμενη στιγμή διασκέδασης που κατέγραψαν οι κάμερες.

Η αφορμή για το viral βίντεο ήταν ένα techno κομμάτι του Ρώσου DJ Sasha Melior, το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Το τραγούδι, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στη νεολαία της Μόσχας (τη λεγόμενη γενιά “Zoomers”), βασίζεται στη μονότονη επανάληψη του ονόματος «Γιάνης Βαρουφάκης».

Όταν το κομμάτι ακούστηκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο Έλληνας πολιτικός, εκείνος δεν δίστασε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της νεολαίας, μπαίνοντας στην πίστα και χορεύοντας στους ρυθμούς του τραγουδιού που φέρει το όνομά του.

Yanis Varoufakis is at a conference in Moscow dancing to a sonf in which the only words are “Yanis Varoufakis.” This is the man who has been lecturing Western leader for years, accusing them of having an immoral foreign policy. pic.twitter.com/cuENO3Z6jq — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2026

Διεθνείς αναλυτές και δημοσιογράφοι, όπως ο Ιρλανδός Brian McDonald, επισημαίνουν μια δόση ειρωνείας στη δημοτικότητα του κομματιού. Όπως αναφέρεται, πολλοί από τους θαμώνες των clubs που χορεύουν με το συγκεκριμένο track πιθανότατα αγνοούν την πολιτική ταυτότητα του Γιάνη Βαρουφάκη, εστιάζοντας αποκλειστικά στον ρυθμό και την ηχητική του ονόματος.

