Βασιλιάς Κάρολος: Η κυβέρνηση θέλει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με την ΕΕ ΒΙΝΤΕΟ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ ανακοίνωσε τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους εταίρους της θέλει η νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Βρετανός μονάρχης παρουσίασε τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, που είναι και οι πρώτες δηλώσεις του Εργατικού Κόμματος εδώ και 15 χρόνια.

«Η κυβέρνησή μου θα επιδιώξει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και να εργαστεί για να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις και (σχέσεις) επενδύσεων με την ΕΕ», δηλώνει ο πρωθυπουργός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ στην ομιλία που ανέγνωσε ο βασιλιάς, επαναλαμβάνοντας εξάλλου την “απόλυτη υποστήριξη” της Βρετανίας στην Ουκρανία.

