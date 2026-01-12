ΒΙΝΤΕΟ η στιγμή που φορτηγό «πέφτει» σε διαδηλωτές στο Λος Αντζελες για το ..Ιράν

Πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν, έπεσε ενοικιαζόμενο φορτηγό οπως μετέδωσε χθες Κυριακή 12/1/2016, ο τηλεοπτικός σταθμός KNBC, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC News.

Πάνω από 500 νεκροί και 10.000 συλλήψεις στο Ιράν, οι αποφάσεις Τραμπ για χτυπήματα ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και συμμετείχαν σε πορεία στο Γουέστγουντ, προάστιο του Λος Άντζελες.

Δεν είναι σαφές αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια ή όχι.

