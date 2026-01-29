«ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Οι τρεις μοιραίες παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία, σήμερα και αύριο οι κηδείες

Τις πέντες εργαζόμενες που χάθηκαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», στα Τρίκαλα, θα αποχαιρετήσουν σήμερα, Πέμπτη 29/1, και αύριο, Παρασκευή 30/1, συγγενείς και φίλοι.

Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα» – Στον εισαγγελέα τα πορίσματα,

Η οικογένεια και οι φίλοι της 56χρονης, Σταυρούλας Μπουκουβάλα, θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 σήμερα στην Καρδίτσα.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη, Αναστασία Νάσιου, θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων επίσης σήμερα, ενώ η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα τελεστεί στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, από όπου καταγόταν.

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης, Ελένης Κατσαρού, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης, Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Διαβάστε επίσης «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Η απόφαση για ιδιοκτήτη και στελέχη του εργοστασίου, «καταπέλτης» το πόρισμα της Πυροσβεστικής ΒΙΝΤΕΟ

Η νέα τροπή στις έρευνες και οι μοιραίες παραλήψεις

Νέα τροπή έχουν πλέον πάρει οι έρευνες για την πολύνεκρη καταστροφή στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς στο κάδρο των πιθανών αιτίων μπαίνουν πλέον τα έργα ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, εξετάζεται σοβαρά το σενάριο κάποιο βαρύ μηχάνημα ή εργασία κατά την επίστρωση της ασφάλτου να προκάλεσε τη διάτρηση σωλήνα που μετέφερε προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς τη μονάδα παραγωγής.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως απελευθέρωσε μεγάλες ποσότητες καυσίμου, οι οποίες αντί να εκτονωθούν στην ατμόσφαιρα, διοχετεύτηκαν σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Η δικαιοσύνη ερευνά τώρα αν το συγκεκριμένο υπόγειο ήταν δηλωμένο στις αρμόδιες αρχές ή αν αποτελούσε μια αυθαίρετη κατασκευή που λειτούργησε ως «αποθήκη» εκρηκτικού μείγματος.

Οι τρεις μοιραίες παραλείψεις

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έκανε αυτοψία στα συντρίμμια λίγες ώρες μετά την έκρηξη, κατέγραψε μια σειρά από τεχνικές αστοχίες που θεωρούνται κρίσιμες για τη δικογραφία.

Η έκθεση των πυροτεχνουργών, την οποία έχει ζητήσει η Πυροσβεστική, εστιάζει στα εξής σημεία:

-Απουσία Ανιχνευτών: Στον χώρο δεν υπήρχαν συστήματα που να ειδοποιούν για διαρροή αερίου, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

-Θαμμένες Σωληνώσεις: Οι σωλήνες προπανίου βρίσκονταν κάτω από το χώμα και την άσφαλτο, ενώ βάσει κανονισμών θα έπρεπε να είναι επιφανειακοί, για να ελέγχονται οπτικά για τυχόν φθορές.

-Λανθασμένες Αποστάσεις: Οι εξωτερικές δεξαμενές κρίθηκε ότι δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από το σημείο εισόδου του καυσίμου στη βιομηχανική μονάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



