Η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα εμφανίζει μια ιδιότυπη εικόνα το 2026: οι τιμές και τα έσοδα κινούνται ανοδικά, αλλά η προσφορά και η ζήτηση υποχωρούν. Τα στοιχεία του Μαρτίου δείχνουν ότι η ελληνική αγορά ακολουθεί διαφορετική τροχιά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξάνονται, εξέλιξη που αποδίδεται και στο αυστηρότερο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η εικόνα προκύπτει από την ανάλυση της εξειδικευμένης εταιρείας AirDNA, η οποία παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και αποτυπώνει παράλληλα τη γενικότερη πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ενόψει της θερινής περιόδου. Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, τις πιέσεις στα εισοδήματα και το ακριβότερο κόστος μετακινήσεων, οι κρατήσεις στην Ευρώπη για την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου κινούνται ανοδικά κατά 8,7%.

Κάτω από τις 100.000 οι διαθέσιμες καταχωρίσεις στην Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία του Μαρτίου δείχνουν ότι οι διαθέσιμες καταχωρίσεις υποχώρησαν κατά 4% σε ετήσια βάση, πέφτοντας κάτω από το όριο των 100.000. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στις 97.186 έναντι 101.223 τον Μάρτιο του 2025.

Την ίδια ώρα, η ζήτηση μειώθηκε ακόμη πιο έντονα, κατά 8,5%, ενώ πτώση καταγράφηκε και στην πληρότητα, η οποία διαμορφώθηκε στο 52,1%, χαμηλότερα κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Παρά την υποχώρηση αυτή, οι τιμές συνέχισαν να ενισχύονται. Η Μέση Ημερήσια Τιμή αυξήθηκε κατά 7,4% και έφτασε τα 89,6 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ενισχύθηκε κατά 3,2%, στα 46,6 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι Έλληνες ιδιοκτήτες και διαχειριστές εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή τιμολογιακή στάση, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερης ζήτησης.

Η ευρωπαϊκή αγορά κινείται διαφορετικά

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η εικόνα είναι διαφορετική ως προς την προσφορά. Τον Μάρτιο, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 3,48 εκατομμύρια. Ωστόσο, και εκεί η ζήτηση σε επίπεδο διανυκτερεύσεων παρουσίασε κάμψη, με πτώση 3,5%, στα 27,9 εκατομμύρια.

Παρά την πτώση της ζήτησης, οι τιμές συνέχισαν επίσης να ανεβαίνουν. Η μέση ημερήσια τιμή διαμορφώθηκε στα 123,9 ευρώ, αυξημένη κατά 8,2% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Το μέσο ποσοστό πληρότητας υποχώρησε στο 52,2%, ενώ τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση ενισχύθηκαν κατά 5,6%, φτάνοντας τα 64,6 ευρώ.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει χαρακτήρα, καθώς οι ταξιδιώτες επανεξετάζουν το ύψος των δαπανών τους.

Κρατήσεις με άνοδο, αλλά με πιο «σφιχτό» πορτοφόλι

Παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, η πρόθεση για ταξίδια στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026 παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με την AirDNA, οι κρατήσεις για τη θερινή περίοδο αυξάνονται κατά 8,7%, με τον Ιούλιο να εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιτάχυνση στο +13,3%. Ακολουθεί ο Αύγουστος με +9,5% και ο Σεπτέμβριος με +8,9%, επιβεβαιώνοντας ότι και ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου παραμένει πλέον ουσιαστικά μέρος της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ζήτησης είναι ότι οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες δεν εγκαταλείπουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, αλλά τα αναπροσαρμόζουν. Η AirDNA καταγράφει υψηλότερα ποσοστά πληρότητας στα πιο οικονομικά καταλύματα, ένδειξη ότι η πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα οδηγεί σε πιο προσιτές επιλογές.

Την ίδια στιγμή, από τα στοιχεία των κρατήσεων προκύπτει και μια δεύτερη τάση: οι ταξιδιώτες κλείνουν νωρίτερα για να «κλειδώσουν» τιμές, αλλά επιλέγουν μικρότερη διάρκεια διαμονής. Η μέση διάρκεια παραμονής έχει υποχωρήσει από τις 5,09 ημέρες το 2022 στις 4,45 ημέρες σήμερα. Αντίστοιχη πτώση καταγράφεται και στα πιο ακριβά καταλύματα, όπου η μέση διαμονή περιορίστηκε από 5,6 σε 4,2 ημέρες.

Η Μέση Ανατολή μπορεί να αλλάξει τον ταξιδιωτικό χάρτη

Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Το αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων, αλλά και το ενδεχόμενο προβλημάτων στην τροφοδοσία αεροπορικών καυσίμων, μπορεί να επηρεάσουν κυρίως τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η AirDNA εκτιμά ότι μπορεί να ενισχυθεί μια ήδη ορατή τάση: η ζήτηση να στραφεί περισσότερο είτε προς ταξίδια εντός των ίδιων των χωρών είτε γενικότερα εντός Ευρώπης, ως πιο ασφαλής και οικονομικά ελεγχόμενη επιλογή.

Η ανάλυση αυτή στηρίζεται και στα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σύμφωνα με τα οποία από τις συνολικά 3,088 δισ. διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη, πάνω από 1,586 δισ. αφορούσαν ταξίδια εσωτερικού.

Η εξαίρεση της Ελλάδας και οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Η Ελλάδα, πάντως, παραμένει μια αγορά με πολύ ισχυρή εξάρτηση από τους ξένους επισκέπτες. Από τις συνολικά 156,165 εκατ. διανυκτερεύσεις του 2025, μόλις 25,31 εκατ. αφορούσαν Έλληνες ταξιδιώτες, ενώ σχεδόν 131 εκατ. προήλθαν από το εξωτερικό.

Ανάλογη εικόνα εμφανίζει και η Ισπανία, όπου από σχεδόν 514 εκατ. διανυκτερεύσεις, πάνω από 183 εκατ. προήλθαν από τον εσωτερικό τουρισμό και οι υπόλοιπες από διεθνείς ταξιδιώτες.

Στον αντίποδα, η Γερμανία και η Γαλλία εμφανίζουν ισχυρότερη εσωτερική τουριστική βάση. Στη Γερμανία, από τις 442 εκατ. διανυκτερεύσεις του 2025, περισσότερες από 358 εκατ. ήταν εγχώριες. Στη Γαλλία, από σχεδόν 472 εκατ. διανυκτερεύσεις, περίπου 321 εκατ. συνδέονται με εσωτερικό τουρισμό.

Αυτό σημαίνει ότι χώρες με ισχυρή εγχώρια ταξιδιωτική ζήτηση ενδέχεται να απορροφήσουν πιο εύκολα πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αντίθετα, αγορές όπως η ελληνική, που στηρίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στους ξένους επισκέπτες, παραμένουν πιο εκτεθειμένες στις διεθνείς αναταράξεις.

Η νέα τάση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Το συμπέρασμα από τα έως τώρα στοιχεία είναι ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μπαίνουν σε μια νέα φάση. Η ταξιδιωτική διάθεση στην Ευρώπη παραμένει ενεργή, όμως οι επιλογές γίνονται πιο προσεκτικές: πιο οικονομικά καταλύματα, νωρίτερες κρατήσεις, περισσότερα αλλά συντομότερα ταξίδια και πιθανή μετατόπιση προς κοντινότερους προορισμούς.

Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε μια αγορά που εξακολουθεί να στηρίζει τις αποδόσεις της στις υψηλότερες τιμές, ακόμη και όταν η ζήτηση και η προσφορά κινούνται πτωτικά. Το ερώτημα για το επόμενο διάστημα είναι αν αυτή η ισορροπία θα διατηρηθεί και μέσα στη θερινή αιχμή ή αν οι διεθνείς συνθήκες θα φέρουν νέες προσαρμογές τόσο στις τιμές όσο και στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

