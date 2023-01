Βρετανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ εξαιτίας του χιονιά

Προβλήματα στις μεταφορές στη Βρετανία προκαλεί ο χιονιάς, καθώς το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ έκλεισε προσωρινά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου, η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών «θα είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα και οι λειτουργίες του αεροδρομίου θα επανέλθουν με την πρώτη ευκαιρία».

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές για περισσότερες πληροφορίες.

Ένας επιβάτης ανέφερε στο Twitter ότι υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών στο αεροδρόμιο, συμπληρώνοντας: «Απλώς άλλη μια ώρα για να καθίσεις στο αεροπλάνο, χωρίς να πηγαίνεις πουθενά».

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου είπε στο BBC ότι οι αεροδιάδρομοι έπρεπε να καθαριστούν από το χιόνι.

Ο Natahan Booth τουίταρε ότι «καθόταν στο αεροπλάνο που άλλαξε πορεία για Μπέρμινγχαμ εξαιτίας του χιονιού την τελευταία ώρα».

If you're heading to Manchester Airport – travellers are advised to contact their airline for flight information. https://t.co/STqyyeN2Nx

— BBC Radio WM (@bbcwm) January 19, 2023