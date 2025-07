Βρετανία: Συλλήψεις σε διαδηλώσεις υπέρ της απαγορευμένης οργάνωσης «Palestine Action»

Δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα (Σάββατο 19/7/2025) στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, σε διαδηλώσεις υπέρ της φιλοπαλαιστινιακής ομάδας «Palestine Action», η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση».

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να διαδηλώσει στην Πλατεία του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο, κοντά στο Γουεστμίνστερ και κρατούσε πλακάτ με συνθήματα υπέρ της «Palestine Action» ανέφερε η αστυνομία της Βρετανίας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ .

Συνολικά 55 άνθρωποι συνελήφθησαν εκεί, κάποιοι εκ των οποίων φορούσαν τις γνωστές, ασπρόμαυρες παλαιστινιακές μαντίλες.

Υπενθυμίζεται ότι το βρετανικό κοινοβούλιο απαγόρευσε την οργάνωση Palestine Action αυτόν τον μήνα, αφού κάποια μέλη της εισέβαλαν σε μια αεροπορική βάση και έριξαν κόκκινη μπογιά σε δύο στρατιωτικά αεροπλάνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ. Πλέον, η ένταξη στην «Palestine Action» τιμωρείται με κάθειρξη έως και 14 ετών.

BREAKING: 16 arrested in Manchester at the foot of Gandhi’s statue, for holding signs which say “I oppose genocide. I support Palestine Action.”

Across the country, people are willing to face terrorism charges in order to defend our civil liberties. https://t.co/bjPzmaTkbq pic.twitter.com/23wgacRUnI

— Defend our Juries (@DefendourJuries) July 19, 2025