Welcome to UP 2025: Magic Bus Patras Tour – Μια ξενάγηση στην πόλη από ψηλά! Τα δρομολόγια των open buses

Από τις 7 έως και τις 10 Οκτωβρίου, τα Magic Buses θα πραγματοποιούν κυκλικές διαδρομές, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να ανακαλύψουν την ιστορική και τη σύγχρονη πλευρά της Πάτρας, απολαμβάνοντάς τη με μοναδική πανοραμική θέα.

03 Οκτ. 2025 15:32
Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ προσκαλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να γνωρίσουν την Πάτρα με έναν ξεχωριστό τρόπο: επιβιβαζόμενοι στα εντυπωσιακά διώροφα ανοιχτά λεωφορεία Hop on Hop off, τα οποία μετατρέπονται σε Magic Bus Patras Tour και ταξιδεύουν στα σημαντικότερα σημεία και μνημεία της πόλης.

Ωράριο διαδρομών:
-Τρίτη 7 Οκτωβρίου: 15.00 – 18.30
-Τετάρτη 8 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.30
-Πέμπτη 9 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.30
-Παρασκευή 10 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.30

Σημείο εκκίνησης
Αφετηρία των διαδρομών θα είναι το σιντριβάνι μπροστά από το κτίριο της Πρυτανείας. Οι στάσεις θα γίνονται στις καθιερωμένες στάσεις των αστικών συγκοινωνιών της Πάτρας.

1η ΚΥΡΙΑ-ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ (όπισθεν Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα)
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟΥ
ΣΤΑΣΗ ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΑΤΟΥ
ΣΤΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

2η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Χρήσιμες πληροφορίες
-Δεν απαιτούνται κρατήσεις για το Magic Bus Patras Tour.
-Σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης, λόγω των έργων στο κέντρο της πόλης, το ωρολόγιο πρόγραμμα των δρομολογίων θα τροποποιείται αναλόγως, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.
-Θα υπάρχει δυνατότητα Live παρακολούθησης των δρομολογίων και των επόμενων στάσεων online.

 
