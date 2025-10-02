Welcome to Up 2025: Το Expanded Piano II του Σταύρου Γασπαράτου για πρώτη φορά στην Πάτρα

Η νέα εκδοχή του εμβληματικού έργου Expanded Piano του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Γασπαράτου, κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ακουστική και αισθητηριακή εμπειρία.

Έντεκα χρόνια μετά την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στο EMPAC της Νέας Υόρκης και έναν χρόνο μετά την παρουσίασή του στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επιστρέφει ανανεωμένο με τον τίτλο Expanded Piano II και παρουσιάζεται την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 20:00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με ελεύθερη είσοδο. Η συναυλία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και οικονομική στήριξη του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη.

Το Expanded Piano II αντλεί έμπνευση από τη μηχανική θεωρία του prepared piano και την επαναπροσεγγίζει με ριζικά νέα αισθητικά και τεχνολογικά εργαλεία. Το πιάνο μετατρέπεται σε υβριδικό μουσικό όργανο, όπου ο ήχος, η εικόνα και ο χώρος συνυπάρχουν και αλληλοεπιδρούν.

Με ζωντανές προβολές, φωτισμούς και ήχο, το έργο εξελίσσεται σε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον, στα όρια της μουσικής performance, της εικαστικής εγκατάστασης και της τεχνολογικής αναζήτησης.

Καλλιτεχνική ομάδα

Έρευνα – Σύλληψη – Σύνθεση: Σταύρος Γασπαράτος

Οπτικό περιβάλλον & βίντεο: Manuela Hartel

Προγραμματισμός: Γιώργος Μιζήθρας

Σύμβουλοι προγραμματισμού: ομάδα Accusonus – επικεφαλής Αλέξανδρος Τσιλφίλης

Ηχοληψία: Αλέξης Γκύκας

Χορδιστής – Μηχανικός Πιάνου: Πάνος Τσίγκος

Οπτικοακουστική καταγραφή: Μιχάλης Κλουκίνας

Επιμέλεια κειμένου: Ραλλού Αβραμίδου

Παραγωγή: Delta Pi productions & arts management

Βιογραφικό Σταύρου Γασπαράτου

Ο Σταύρος Γασπαράτος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της νέας γενιάς, με διεθνή πορεία στον χώρο της μουσικής για το θέατρο, τον χορό, τον κινηματογράφο και τις ηχητικές εγκαταστάσεις. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς παγκοσμίως – Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Μόναχο, Σόφια, Ντουμπάι. Από το 2017 είναι καλλιτεχνικός συντονιστής του Εργαστηρίου Transmedia της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και από το 2019 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/

