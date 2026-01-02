Ξανά στο ρυθμό των αγροτικών κινητοποιήσεων η Δυτική Ελλάδα – Που έχει μπλόκα σε Πάτρα και Αγρίνιο

Προσοχή στους οδηγούς: Διαμορφώνονται περιορισμοί σε Ιόνια Οδό και Περιμετρική Πατρών

Ξανά στο ρυθμό των αγροτικών κινητοποιήσεων η Δυτική Ελλάδα - Που έχει μπλόκα σε Πάτρα και Αγρίνιο
02 Ιαν. 2026 17:40
Pelop News

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα, ισχύουν σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες. Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις εναλλακτικές διαδρομές.

Διαβάστε επίσης: Αχαΐα: Οι αγρότες αποφασίζουν για το μπλόκο της Εγλυκάδας, κρίσιμη σύσκεψη την Κυριακή

Ιόνια Οδός:
Στα διόδια Αγγελοκάστρου, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση (Αντίρριο – Ιωάννινα).

Περιμετρική Οδός Πατρών:
Στον κόμβο Εγλυκάδας, η κυκλοφορία περιορίζεται επίσης σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση (Πύργος – Αθήνα), λόγω παρουσίας αγροτικών μηχανημάτων στο οδόστρωμα.

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τη μαζική ταυτόχρονη επιστροφή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης μετακίνησης. Παράλληλα, οι εκδρομείς πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές.

Για την πληρέστερη ενημέρωση, τα σημεία που επηρεάζονται και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές ανανεώνονται διαρκώς και είναι προσβάσιμα στον ειδικό σύνδεσμο της Ελληνικής Αστυνομίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Τέλος, οι οδηγοί καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή σε τμήματα με περιορισμένο πλάτος ή εμπόδια, και να προσαρμόζουν την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες που επικρατούν. Η Ελληνική Αστυνομία διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

