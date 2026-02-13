Υπόθεση Επσταϊν: Το Δημοκρατικό μήνυμα και η θλιβερή πραγματικότητα

Η υπόθεση Επσταϊν συγκλονίζει όλο τον κόσμο και αγγίζει σε ένα μικρό βαθμό και την χώρα μας. Σε μια σκοτεινή παγκοσμίως εποχή, όμως, η στάση των ΗΠΑ αποτελεί και ένα μήνυμα προς όλους. Προς όλο τον κόσμο.

Αλήθεια, πόσοι περίμεναν ότι μια υπερδύναμη όπως οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε μια τέτοια υπερέκθεση απόρρητων, λόγω δικογραφιών, στοιχείων; Στην ουσία μιλάμε για συζητήσεις, για μυστικά της παγκόσμιας ελίτ που δημοσιεύονται για όλους και αφορούν πολλούς πολύ μεγάλους!

Μιλάμε για 3 εκατ. σελίδες και χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο. Απίστευτο. Και ακόμα και συζητήσεις μέσω μέιλ που όλοι σχεδόν καθημερινά ανταλλάσσουμε. Και πολλά εξ αυτών είναι και εμπιστευτικά και μιλάμε επίσης για υποθέσεις που δεν υπάρχει κάποια παράνομη πράξη παρά μόνο πληροφόρηση ή συζήτηση, ενώ σε πολλές χώρες είναι άκρως απαγορευτικό κάτι τέτοιο. Δηλαδή να διαρρεύσει η αλληλογραφία σου!

Αλήθεια, πόσοι πίστευαν ότι με τα όσα έχουν ακουστεί για την υπόθεση Επσταϊν, θα έβγαιναν όλα αυτά έτσι φόρα παρτίδα στην δημοσιότητα; Μεταξύ μας, στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες ποτέ. Οι ΗΠΑ όμως το έπραξαν και ας εμπλέκονται στις δημοσιοποιήσεις ακόμα και οι ηγέτες της.

Σαφώς δεν υπάρχει κάτι παράνομο για απλά βίντεο, φωτό και συζητήσεις. Αλλά όπως και να έχει, οι ΗΠΑ έστειλαν ένα μήνυμα διαφάνειας και πραγματικής Δημοκρατίας. Οτι πάνω από όλα η αλήθεια. Και αποδεικνύεται και πάλι ότι η Δικαιοσύνη των ΗΠΑ είναι πάνω και από τους πλανητάρχες και τις κυβερνήσεις!

Η Ελλάδα για την ώρα εμπλέκεται μάλλον ως πληροφόρηση για κέρδος στις χρηματαγορές. Τι άλλο μπορεί να υπάρχει για το μέλλον, είναι άγνωστο. Αν υπάρχει και άλλο υλικό, δηλαδή. Το κέρδος για τον πλανήτη είναι η αίσθηση φόβου πλέον για πολλούς μεγάλους και ό,τι παράνομο ή ανήθικο πράττουν. Και ίσως μια αλλαγή, ίσως.

Η θλιβερή πραγματικότητα, όμως, όπως αποκαλύπτεται από τα αρχεία Επστάιν που βγήκαν στην δημοσιότητα και μας αφορά όλους, είναι άλλη: Τι κερδοσκοπία γίνεται από τους μεγάλους, ακόμα και με τα ίδια τα κράτη. Τι συνωμοσίες μπορεί να υπάρχουν και τι εκβιασμοί και με ποιους χαμένους από αυτούς (όταν αφορούν πχ αποφάσεις για τους πολίτες που πιέζονται να πάρουν όσοι εκβιάζονται).

Κανείς ακόμα δεν ξέρει, για παράδειγμα, αν ο ίδιος ο Επσταϊν έπαιζε ένα τέτοιο ρόλο, αν δούλευε για άλλους, αν ήταν στο τέλος εκβιαζόμενος και ο ίδιος. Αυτά δεν θα τα μάθει ποτέ κανείς. Αλλά όλοι μάθαμε αυτά που ξέραμε εμμέσως: Οτι πίσω από τις κουρτίνες της παγκόσμιας ελίτ, υπάρχει βρομιά, ανωμαλία, σεξ και βία. Σκοτάδι. βαθύ.

Ενας άρρωστος κόσμος σε πολλές περιπτώσεις, με πολλά θύματα, ψυχολογικά και πραγματικά. Ο,τι λάμπει δεν είναι χρυσός πάντα…

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος – ραδιοφωνικός παραγωγός.

