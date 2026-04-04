Υπόθεση Βιλανάκηδων: Εκφοβισμό καταγγέλλουν θύματα, που ισχυρίζονται ότι δέχονται πιέσεις και… τηλεφωνήματα να μη συνεχίσουν τις καταγγελίες τους

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία που έρχονται στο φως, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για μια ευρύτερη τακτική που συνδέεται με τη συγκεκριμένη ιστορία

Υπόθεση Βιλανάκηδων: Εκφοβισμό καταγγέλλουν θύματα, που ισχυρίζονται ότι δέχονται πιέσεις και... τηλεφωνήματα να μη συνεχίσουν τις καταγγελίες τους
04 Απρ. 2026 18:36
Pelop News

Τις τελευταίες ημέρες και μετά τη σύλληψη τεσσάρων μελών της οικογένειας Βιλανάκη από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, τα ονόματα και τα πρόσωπα των οποίων δημοσιοποιήθηκαν με εισαγγελική διάταξη, καταγράφονται, σύμφωνα με καταγγελίες, κινήσεις που δείχνουν προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα υπέρ των κατηγορουμένων.

Πρόσωπα, γνωστά και άγνωστα, επιχειρούν είτε να πλήξουν την αξιοπιστία των μαρτύρων είτε να τους αποτρέψουν από το να συνεχίσουν τις καταγγελίες τους.

Η επιχειρηματίας από τη Μύκονο, Άντζελα-Ευαγγελία Γρυπάρη, είναι ένα από τα πρόσωπα που κινήθηκαν νομικά. Συγγενικό της πρόσωπο φέρεται να έχασε 140.000 ευρώ στην υπόθεση με τις χρυσές λίρες, μια υπόθεση που αποτέλεσε βασικό κομμάτι της δικογραφίας και συνέβαλε στην προφυλάκιση των τεσσάρων κατηγορουμένων.

H επιχειρηματίας από τη Μύκονο Άντζελα Ευαγγελία Γρυπάρη

Στις 23 Μαρτίου 2026, η ίδια προχώρησε στην αποστολή τριών εξώδικων δηλώσεων προς τρία πρόσωπα. Μια πρώην εστεμμένη των καλλιστείων, έναν δικηγόρο και ένα μέλος της οικογένειας Βιλανάκη. Στα εξώδικα αυτά περιγράφει συγκεκριμένες δημόσιες αναφορές που, όπως υποστηρίζει, είναι ψευδείς και συκοφαντικές και είχαν ως αποτέλεσμα να πληγεί η προσωπική και κοινωνική της εικόνα.

Όπως αναφέρει, οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή αλλά και μέσω διαδικτύου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν επαναλαμβανόμενες αναφορές σε βάρος της.

Σύμφωνα με την ίδια, της αποδόθηκε ότι δεν διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο, ενώ παράλληλα διακινήθηκε ο ισχυρισμός ότι είχε προσωπική σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους, κάτι που η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά. Σε άλλο σημείο των εξωδίκων, γίνεται λόγος για ακόμη πιο βαριές κατηγορίες, που όπως υποστηρίζει ξεπερνούν κάθε όριο, καθώς αφορούν την προσωπική και οικογενειακή της ζωή.

Υπόθεση Βιλανάκηδων: Εκφοβισμό καταγγέλλουν θύματα, που ισχυρίζονται ότι δέχονται πιέσεις και... τηλεφωνήματα να μη συνεχίσουν τις καταγγελίες τους
Η επιχειρηματίας κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς που διαδόθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο και είχαν ως στόχο να μειώσουν την αξιοπιστία της, τη στιγμή που η ίδια είχε ενεργό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης. Με τα εξώδικα ζητά από τους αποδέκτες να ανακαλέσουν δημόσια όσα ειπώθηκαν και να αποκαταστήσουν την εικόνα της μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

Σε διαφορετική περίπτωση, ξεκαθαρίζει ότι θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο, διεκδικώντας και αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, καταγράφονται και άλλες κινήσεις που προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς φαίνεται να στοχεύουν πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Ενδεικτικά, άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω μηνυμάτων με την κόρη του επιχειρηματία που κατήγγειλε μέλος της οικογένειας Βιλανάκη για την κλοπή ενός συλλεκτικού ρολογιού μάρκας Rolex, αξίας 94.000 ευρώ, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως δημοσιογράφο, χωρίς όμως να αποκαλύπτει την ταυτότητά του.

Στα μηνύματα αυτά ζητούσε «άδεια» για να δημοσιεύσει φωτογραφία της, καθώς και πληροφορίες από την προσωπική της ζωή, κάτι που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την προέλευση και τον σκοπό της επικοινωνίας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Δίωξη Εκβιαστών της ΔΑΟΕ.

Σε άλλη περίπτωση, μάρτυρας που εμπλέκεται στην υπόθεση φέρεται να δέχθηκε πρόταση ύψους 3.000 ευρώ προκειμένου να «κλείσει» η υπόθεση και να μην προχωρήσει περαιτέρω. Όταν αρνήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άρχισε να λαμβάνει μηνύματα με βίντεο από σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως έμμεση πίεση.

Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί. Το βράδυ πριν από την κατάθεσή του, ο ίδιος μάρτυρας, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστα άτομα, τα οποία του είπαν να «προσέξει τι θα πει», ενισχύοντας το κλίμα φόβου και πίεσης. Παράλληλα, άτομα που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες δέχονται επαναλαμβανόμενες αναπάντητες κλήσεις από Πακιστανικά τηλέφωνα. Για το ζήτημα αυτό έχει ήδη ενημερωθεί η Δίωξη Εκβιαστών, η οποία εξετάζει αν υπάρχει σύνδεση με την υπόθεση και αν πρόκειται για οργανωμένη πρακτική.

Η υπόθεση των χρυσών λιρών παραμένει ανοιχτή και σε εξέλιξη. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η κύρια ποινική έρευνα για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Από την άλλη, όμως, αναδεικνύεται πλέον και ένα δεύτερο πεδίο, που αφορά τις καταγγελίες για πιέσεις, εκφοβισμό και προσπάθεια επηρεασμού μαρτύρων.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία που έρχονται στο φως, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για μια ευρύτερη τακτική που συνδέεται με την υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, τόσο για την εξέλιξη της έρευνας όσο και για την προστασία όσων έχουν επιλέξει να καταθέσουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ