Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις

Η κυβέρνηση ολοκληρώνει τις διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους πριν την κατάθεση του τελικού κειμένου

10 Οκτ. 2025 11:19
Pelop News

Ολοκληρώνεται ο τελευταίος κύκλος διαβουλεύσεων για το Σχέδιο Δράσης ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Η υπουργός Νίκη Κεραμέως συγκάλεσε σύσκεψη με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων την 31η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία χαρακτηρίστηκε εποικοδομητική, υπήρξε ανταλλαγή προτάσεων και αναζήτηση κοινών σημείων συμφωνίας. Στόχος είναι η επίτευξη μέγιστης δυνατής συναίνεσης πριν την οριστικοποίηση του τελικού σχεδίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ, ενώ εκ μέρους του υπουργείου παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Το Υπουργείο ανέφερε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στη χώρα.
