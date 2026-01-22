Υψηλά ύψη βροχής στην Αττική: Δείτε που έπεσε το περισσότερο νερό

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026, με την Αττική να εμφανίζει τα μεγαλύτερα αθροιστικά ποσά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα.

Όπως προκύπτει από ανάρτηση του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου, η αποτύπωση της 24ωρης βροχόπτωσης βασίζεται σε στοιχεία από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr, που λειτουργεί υπό το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τα δεδομένα προσφέρουν αναλυτική εικόνα της έντασης και της γεωγραφικής κατανομής των φαινομένων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, οι οκτώ υψηλότερες τιμές βροχόπτωσης στη χώρα καταγράφηκαν εντός της Αττικής. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο μετεωρολογικός σταθμός του Παπάγου, όπου το συνολικό ύψος βροχής έφτασε τα 174 χιλιοστά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο για το συγκεκριμένο 24ωρο.

Ο σχετικός χάρτης απεικονίζει τις περιοχές που δέχθηκαν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τη συγκέντρωση των έντονων φαινομένων στο λεκανοπέδιο Αττικής.

