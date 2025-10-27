Ζαχάρω: Βρήκε στο χωράφι του χειροβομβίδα!
Συναγερμός στις Αρχές για την ανεύρεση χειροβομβίδας σε χωράφι, στη Ζαχάρω.
Μια χειροβομβίδα εντόπισε άνδρας σε χωράφι ιδιοκτησίας του, στη Ζαχάρω Ηλείας.
Η ανεύρεση πολεμικού υλικού το μεσημέρι της Κυριακής 26/10/2025, σήμανε συναγερμό στις Αρχές και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή για την παραλαβή του πολεμικού υλικού.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News