Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης

Προβλήματα στις πτήσεις παρατηρούνται σήμερα στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της πυκνής ομίχλης που περιορίζει σημαντικά την ορατότητα στην περιοχή. Περίπου 20 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί ή εκτραπεί προς το αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς τα αεροσκάφη δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο νησί.

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Προβλήματα στις πτήσεις, δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με το zantetimes.gr, οι προσπάθειες των πληρωμάτων να επιστρέψουν στη Ζάκυνθο απέβησαν άκαρπες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι ακυρώσεις αφορούν κυρίως αφίξεις, οι οποίες αυτόματα επηρεάζουν και τις αντίστοιχες αναχωρήσεις.

Οι ταξιδιώτες συνιστάται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



