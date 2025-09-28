Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης

Η χαμηλή ορατότητα προκάλεσε αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων. 20 δρομολόγια ματαιώθηκαν ή αναγκάστηκαν να εκτραπούν προς Αθήνα.

Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης
28 Σεπ. 2025 21:29
Pelop News

Προβλήματα στις πτήσεις παρατηρούνται σήμερα στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της πυκνής ομίχλης που περιορίζει σημαντικά την ορατότητα στην περιοχή. Περίπου 20 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί ή εκτραπεί προς το αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς τα αεροσκάφη δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο νησί.

Σύμφωνα με το zantetimes.gr, οι προσπάθειες των πληρωμάτων να επιστρέψουν στη Ζάκυνθο απέβησαν άκαρπες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι ακυρώσεις αφορούν κυρίως αφίξεις, οι οποίες αυτόματα επηρεάζουν και τις αντίστοιχες αναχωρήσεις.

Οι ταξιδιώτες συνιστάται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους.
