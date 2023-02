Ζιζέλ: Ξέφρενοι χοροί για το μοντέλο στο καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο χωρισμός της από τον Τομ Μπρέιντι όχι μόνο δεν έχει επηρέασε τη Ζιζέλ, αλλά από ό,τι φαίνεται την ανανέωσε σημαντικά. Όπως φαίνεται στα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Ζιζέλ περνά καλά ως ελεύθερη πλέον γυναίκα.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου, η Βραζιλιάνα καλλονή δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο και έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις.

Gisele Bundchen and Alcione at Carnival in Rio de Janeiro (February 19, 2023)

📹 alcioneamarron via Instagram Reels pic.twitter.com/A3MR7Qf6uO

