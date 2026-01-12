Αυτοί είναι οι αριθμοί που πρέπει να απαντήσετε, κίνδυνος για απάτη!

Ο τρόπος δράσης τους είναι απλός αλλά αποτελεσματικός: πραγματοποιούν μια σύντομη κλήση – συχνά μόνο ένα «κουδούνισμα» – με σκοπό να προσελκύσουν το θύμα να καλέσει πίσω

Αυτοί είναι οι αριθμοί που πρέπει να απαντήσετε, κίνδυνος για απάτη!
12 Ιαν. 2026 22:55
Pelop News

Μεγάλη προσοχή στις κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς με κωδικούς 355, 225, 233, 234 ή 235. Οι Αρχές προειδοποιούν για απάτη με ειδικές χρεώσεις.
Οι τηλεφωνικές απάτες μέσω κλήσεων από ξένους αριθμούς συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες. Οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν αριθμούς που φαίνονται διεθνείς, προκειμένου να προκαλέσουν την περιέργεια των θυμάτων και να αποσπάσουν χρήματα μέσω ειδικών χρεώσεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση των Αρχών, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι διεθνείς κωδικοί που συνδέονται με την απάτη είναι:

Αλβανία: 355
Ακτή Ελεφαντοστού: 225
Γκάνα: 233
Νιγηρία: 234
Δημοκρατία του Τσαντ: 235

Ο τρόπος δράσης των απατεώνων είναι απλός αλλά αποτελεσματικός: πραγματοποιούν μια σύντομη κλήση – συχνά μόνο ένα «κουδούνισμα» – με σκοπό να προσελκύσουν το θύμα να καλέσει πίσω. Όταν το κάνει, εφαρμόζεται ειδική χρέωση, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός του να αυξάνεται σημαντικά, ενώ μέρος της χρέωσης πηγαίνει στον απατεώνα.

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα καχύποπτοι και να μην καλούν τους αριθμούς χαμένων κλήσεων από άγνωστους διεθνείς αριθμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η καλύτερη πρακτική είναι να αναζητήσουν τον αριθμό στο διαδίκτυο για να εντοπίσουν την προέλευσή του και να είναι υποψιασμένοι.

Επιπλέον, οι δημόσιοι φορείς και οι τράπεζες συνήθως επικοινωνούν με τους πολίτες μέσω επίσημων λογαριασμών και πλατφορμών, όπως email ή επίσημες ειδοποιήσεις, και όχι μέσω διεθνών κλήσεων. Επομένως, κάθε ύποπτος αριθμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Μασκ: Θέλει την επιμέλεια του ενός έτους γιου του επειδή η μητέρα του είναι υπέρ των τρανς
23:39 Στήριξη από Κλούνεϊ: Θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Πολ Ντέινο
23:21 Σόμπολος για Παπαδάκη: Πρόσφερε πολλά στην ενημέρωση και στο κοινωνικό σύνολο
23:21 Ο καιρός αγριεύει για τα καλά, η Ελλάδα στην «κατάψυξη»!
22:55 Αυτοί είναι οι αριθμοί που πρέπει να απαντήσετε, κίνδυνος για απάτη!
22:45 Θεσσαλονίκη: Δύο οδηγοί για επικίνδυνη οδήγηση, ο ένας έτρεχε με 128 χλμ.
22:35 Ο Τάκης Αντωνόπουλος συνοδεύει την αποστολή της Εθνικής Κ18
22:33 Κυβέρνηση: Μικρή μειοψηφία αυτοί που τίναξαν στον αέρα τον διάλογο, αν κλιμακώσουν θα εφαρμοστεί ο νόμος
22:25 Νίκος Δένδιας: Οι δαπάνες για την άμυνα να γίνουν μοχλός ανάπτυξης
22:15 Στο ψυχιατρείο ο δράστης της επίθεσης στο Δημαρχείο Αγρινίου
22:05 Αποκάλυψη Axios: Δίαυλος επικοινωνίας του Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αραγτσί
21:57 Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
21:43 Ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα που αγνοείται να συνομιλεί με τον «ύποπτο ηλικιωμένο» στην Πάτρα
21:30 Εκτέλεσαν Δολοφόνησαν εν ψυχρώ αυτονομιστή της Κορσικής και πρώην πρόεδρο της Αζαξιό στην κηδεία της μητέρας του
21:22 Α’ Κατηγορία: Βαθμός για Κεραυνό, το Πάτραι πλησίασε τον Αρη
21:20 Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα
21:11 Την παραίτηση Καρυστιανού ζητούν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών
21:00 Σε ρυθμούς Βοστίτσας μπαίνει το Αίγιο – 24 με 26 Ιανουαρίου η κορύφωση των εκδηλώσεων
20:51 Όχι και τόσο βόμβα, τέλος ο Τσάμπι από τη Ρεάλ!
20:45 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους, δεν πάνε στον Μητσοτάκη, αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ