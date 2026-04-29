Αυτοψία Σακελλαρόπουλου σε παραλίες της Δυτικής Αχαΐας
Ανάλογες επισκέψεις αναμένεται να ακολουθήσουν και σε άλλα σημεία της Αχαϊας
Την ευκαιρία να κάνει αυτοψία σε οργανωμένες παραλίες της Δυτικής Αχαΐας είχε χθες ο αντιπερειφερειάχρης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος συνοδευόμενους από φορείς.
Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε παραλιακές ζώνες στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με προτεραιότητα την ασφάλεια των λουόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, τόνισε: “Στόχος είναι ένα παράκτιο μέτωπο που συνδυάζει την ελεύθερη πρόσβαση με σύγχρονες και οργανωμένες υπηρεσίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες.
