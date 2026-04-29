Αυτοψία Σακελλαρόπουλου σε παραλίες της Δυτικής Αχαΐας

Ανάλογες επισκέψεις αναμένεται να ακολουθήσουν και σε άλλα σημεία της Αχαϊας

29 Απρ. 2026 18:16
Pelop News

Την ευκαιρία να κάνει αυτοψία σε οργανωμένες παραλίες της Δυτικής Αχαΐας είχε χθες ο αντιπερειφερειάχρης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος συνοδευόμενους από φορείς.
Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε παραλιακές ζώνες στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με προτεραιότητα την ασφάλεια των λουόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, τόνισε: “Στόχος είναι ένα παράκτιο μέτωπο που συνδυάζει την ελεύθερη πρόσβαση με σύγχρονες και οργανωμένες υπηρεσίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η Δυτική Αχαΐα, με το πλούσιο και αυθεντικό της παραλιακό τοπίο, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό προορισμό που ενώνει φυσική ομορφιά, φιλοξενία και ποιοτικές τουριστικές δραστηριότητες.
Οι παρεμβάσεις και οι αυτοψίες θα συνεχιστούν, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παραλιών και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής”.

