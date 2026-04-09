Άγιο Φως: Αυτό είναι το σχέδιο για τη μεταφορά του στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο, αναλυτικά οι ειδικές πτήσεις

Με ειδική πτήση προς το Τελ Αβίβ θα ξεκινήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η ελληνική αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι η Ελλάδα οφείλει να δώσει το «παρών» στην τελετή αφής στην Ιερουσαλήμ, ακόμη και μέσα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, με φόντο τις συνθήκες πολέμου στην περιοχή.

Μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ο κ. Λοβέρδος περιέγραψε αναλυτικά το πλάνο της αποστολής, σημειώνοντας ότι η μετάβαση δεν θα ολοκληρωθεί αεροπορικώς έως την Ιερουσαλήμ, αλλά θα συνδυαστεί με οδική διαδρομή από το Ισραήλ προς τους Αγίους Τόπους.

Έτσι θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Το σχέδιο της αποστολής για το Άγιο Φως

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, η αναχώρηση θα γίνει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου με ειδική πτήση που θα έχει προορισμό το Τελ Αβίβ. Από εκεί, η ελληνική αποστολή θα μετακινηθεί οδικώς προς την Ιερουσαλήμ, ώστε να παραστεί στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η απόφαση να υπάρξει ελληνική παρουσία δεν άλλαξε, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. Έδωσε, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η συμμετοχή στην τελετή θεωρείται ζήτημα ουσίας για την Ελλάδα, καθώς συνδέεται άμεσα με ένα από τα πιο φορτισμένα συμβολικά και θρησκευτικά γεγονότα της Ορθοδοξίας.

Η παράδοση του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ

Όπως ανέφερε ο κ. Λοβέρδος, μετά την αφή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, θα ακολουθήσει σύντομη τελετή κατά την οποία ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα του παραδώσει το Άγιο Φως.

Η στιγμή αυτή αποτελεί το βασικό σημείο της αποστολής, καθώς από εκεί και έπειτα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επιστροφής, με στόχο το Άγιο Φως να φτάσει εγκαίρως στην Αθήνα και στη συνέχεια να διανεμηθεί στην υπόλοιπη χώρα.

Η επιστροφή στην Αθήνα

Μετά την παραλαβή του Αγίου Φωτός, η ελληνική αποστολή θα ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία. Από την Ιερουσαλήμ θα επιστρέψει οδικώς στο Τελ Αβίβ και από εκεί θα αναχωρήσει για την Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς το χρονοδιάγραμμα, εκτιμώντας ότι η αποστολή θα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα περίπου στις 19:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Αυτό, όπως εξήγησε, είναι κρίσιμο ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την περαιτέρω μεταφορά του Αγίου Φωτός με πτήσεις προς την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο στόχος για έγκαιρη διανομή σε όλη τη χώρα

Η επιδίωξη, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είναι να κινητοποιηθούν εγκαίρως και οι αεροπορικές εταιρείες, ώστε το Άγιο Φως να ταξιδέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερους προορισμούς εντός της χώρας.

Στόχος του σχεδίου είναι:

να φτάσει το Άγιο Φως στην Αθήνα χωρίς καθυστέρηση

να ξεκινήσει άμεσα η διανομή του στην περιφέρεια

να μπορέσουν οι πιστοί σε όλη την Ελλάδα να το παραλάβουν πριν από την Ανάσταση

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει ότι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, όταν οι καμπάνες θα σημάνουν την Ανάσταση, το Άγιο Φως θα έχει ήδη φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η σημασία της παρουσίας της Ελλάδας

Η τοποθέτηση του Γιάννη Λοβέρδου ανέδειξε και τη βαρύτητα που αποδίδει η ελληνική πλευρά στη συγκεκριμένη αποστολή. Παρά το αβέβαιο περιβάλλον στην περιοχή, η Αθήνα επιμένει στη διατήρηση αυτής της παράδοσης, θέλοντας να εξασφαλίσει τη συνέχεια ενός τελετουργικού που για πολλούς πιστούς έχει ιδιαίτερη πνευματική και συμβολική σημασία.

Οι ειδικές πτήσεις

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

