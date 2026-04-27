Άγιος Δημήτριος: «Υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού» ξέσπασε ο πατέρας του 27χρονου – Για τις 20 Μαΐου διεκόπη η δίκη
Για τις 20 Μαΐου διεκόπη η δίκη στο Αυτόφωρο για τους τρεις νεαρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.
Στο δικαστήριο βρέθηκε ο πατέρας του θύματος, ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων υπέβαλε διαδοχικά αιτήματα αναβολής.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα του 27χρονου, ο οποίος φώναξε μέσα στη δικαστική αίθουσα: «Υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού».
Σε κακή ψυχολογική κατάσταση η 20χρονη
Στο εδώλιο κάθισαν η 20χρονη σύντροφος του καθ’ ομολογίαν δράστη, ακόμη μία 20χρονη κοπέλα και ο 18χρονος φίλος του.
Η σύντροφος του καθ’ ομολογίαν δράστη βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και έκλαιγε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Αύριο απολογείται ο 20χρονος
Ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί αύριο για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου, που έχει προκαλέσει σοκ.
