Αγρίνιο: Έρευνα σε σπίτι έβγαλε κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο – Σύλληψη από τη Δίωξη Ναρκωτικών

Ακόμη μία υπόθεση που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών απασχόλησε τις αστυνομικές υπηρεσίες στο Αγρίνιο, με τη σύλληψη ημεδαπού άνδρα έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του.

Η επιχείρηση έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στον έλεγχο του σπιτιού του κατηγορούμενου και εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Τι βρέθηκε στο σπίτι στο Αγρίνιο

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του άνδρα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 26 γραμμάρια κάνναβης. Παράλληλα, εντοπίστηκε και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο, το οποίο περιείχε μείγμα καπνού και κάνναβης.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η επέμβαση της Δίωξης Ναρκωτικών

Την υπόθεση χειρίστηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών που πραγματοποιούνται στην περιοχή για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών και τη διερεύνηση σχετικών υποθέσεων.

Η έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

