Αγρότες: Ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων το σαββατοκύριακο – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με «χειρονομίες υπέρ των πολιτών»

Παραμένοντας στα μπλόκα για ακόμη μία ημέρα, οι αγρότες προχωρούν σήμερα και αύριο σε άνοιγμα των διοδίων κοντά στα σημεία των κινητοποιήσεων, επιλέγοντας μια μορφή δράσης που, όπως τονίζουν, στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών και των εκδρομέων των γιορτών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν τα Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι βασικοί οδικοί άξονες θα παραμείνουν ανοικτοί για την ομαλή κυκλοφορία. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν πως η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων συνεχίζεται, με συντονισμένες κινήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα διόδια που ανοίγουν – Οι αποφάσεις ανά περιοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες, αγρότες που βρίσκονται στα διόδια των Μαλγάρων, όπου εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες παραμένει κλειστή η κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διατηρήσουν τον αποκλεισμό έως και το μεσημέρι της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξουν τρία εκδοτήρια και στα δύο ρεύματα, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη εξετάζεται και για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς.

Στα Πράσινα Φανάρια αποφασίστηκε να μη γίνει αποκλεισμός του κόμβου της Θέρμης καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και των εορτών, ενώ στους Ευζώνους παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα προς και από τη Βόρεια Μακεδονία.

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει άνοιγμα των διοδίων στο Μακρυχώρι, από τις 11:00 έως τις 14:00 τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, συνοδεύοντας τη δράση με διανομή αγροτικών προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς, θέλοντας να αναδείξουν –όπως σημειώνουν– τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί και στα διόδια του Ευαγγελισμού, ενώ από τα μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας θα ανοίξουν συμβολικά οι μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου από τις 12:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή, μάλιστα, αναμένεται να μοιραστούν κηπευτικά προϊόντα μαζί με έντυπο υλικό που συνοψίζει τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα.

Δυτική Ελλάδα: Εστία κινητοποιήσεων στην Αιτωλοακαρνανία

Στη Δυτική Ελλάδα, το επίκεντρο των κινητοποιήσεων εντοπίζεται στην Αιτωλοακαρνανία, και ειδικότερα στη θέση Χαλίκι, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα τόσο στην Ιόνια όσο και στην Ολυμπία Οδό. Όπως τονίζουν, τα διόδια θα παραμείνουν ανοικτά, ενώ για το Σάββατο έχει προαναγγελθεί ειδική κίνηση «υπέρ των πολιτών».

Εύβοια και Κεντρική Ελλάδα

Στην Εύβοια, οι αγρότες της Χαλκίδας έχουν αποφασίσει νέο κλείσιμο της υψηλής γέφυρας το Σάββατο, από τις 18:00 έως τις 20:00, μαζί με τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ για την Κυριακή σχεδιάζεται άνοιγμα των διοδίων Αφιδνών. Στη Θήβα, τρακτέρ παραμένουν στην Εθνική Οδό, με τους παραδρόμους ανοικτούς και ελεύθερη διέλευση για οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές.

Η θέση της κυβέρνησης και τα «ανέφικτα» αιτήματα

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρουν ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 έχουν είτε ικανοποιηθεί είτε δρομολογηθεί προς λύση. Επτά αιτήματα χαρακτηρίζονται μη υλοποιήσιμα, καθώς έρχονται σε σύγκρουση με ευρωπαϊκούς κανόνες ή τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

Στη λίστα αυτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η θέσπιση κατώτατων εγγυημένων τιμών, η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η κάλυψη απώλειας εισοδήματος για προϊόντα που πωλούνται κάτω του κόστους παραγωγής, η διακοπή εισαγωγών, ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων και ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προαναγγέλλουν νέες συντονισμένες κινήσεις μετά το σαββατοκύριακο, ξεκαθαρίζοντας ότι η πίεση θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



