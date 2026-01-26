Αιματοκύλισμα στο Ιράν: ΜΚΟ κάνει λόγο για σχεδόν 6.000 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους μετά την αιματηρή καταστολή

Σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν μετά το κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασε στις αρχές του μήνα και καταστάλθηκε βίαια από τις αρχές, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, χιλιάδες ακόμη περιπτώσεις θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση, γεγονός που εγείρει φόβους ότι ο πραγματικός απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η Human Rights Activists News Agency (HRANA) αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει 5.848 θανάτους, εκ των οποίων 5.520 αφορούν διαδηλωτές, 77 ανήλικους, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 πολίτες που βρέθηκαν τυχαία στο επίκεντρο των επεισοδίων. Παράλληλα, η οργάνωση εξετάζει άλλες 17.091 αναφορές πιθανών θυμάτων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαδικασία τεκμηρίωσης των γεγονότων δυσχεραίνεται σημαντικά λόγω της διακοπής του διαδικτύου που επιβλήθηκε στη χώρα από τις 8 Ιανουαρίου. Η κίνηση αυτή θεωρείται από ανεξάρτητους παρατηρητές ως προσπάθεια του καθεστώτος να περιορίσει τη ροή πληροφοριών και να αποκρύψει την πραγματική έκταση της βίαιης καταστολής.

Οι διαδηλώσεις, που αρχικά ξεκίνησαν από εμπόρους ως αντίδραση στην οικονομική κρίση και την ακρίβεια, εξελίχθηκαν σε μαζική αμφισβήτηση της πολιτικής εξουσίας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ισλαμική Δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1979. Το HRANA υποστηρίζει επίσης ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της καταστολής.

Την ίδια στιγμή, η ΜΚΟ Netblocks επισημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από το διαδίκτυο για πάνω από δύο εβδομάδες, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, στοχεύει στον περιορισμό της πληροφόρησης και στην προώθηση της επίσημης κυβερνητικής αφήγησης μέσω κρατικών λογαριασμών και μέσων.

Οι ιρανικές αρχές έχουν δώσει πολύ χαμηλότερο απολογισμό θυμάτων, κάνοντας λόγο για 3.117 νεκρούς, εκ των οποίων η πλειονότητα φέρεται να είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή πολίτες και όχι διαδηλωτές. Ωστόσο, διεθνείς οργανώσεις αμφισβητούν έντονα τα επίσημα στοιχεία. Η Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φτάνει έως και τους 25.000. Παράλληλα, το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International κάνει λόγο για τουλάχιστον 36.500 νεκρούς, επικαλούμενο διαρροές εγγράφων και πηγές από το εσωτερικό της χώρας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει μια από τις πιο αιματηρές περιόδους στην πρόσφατη ιστορία του Ιράν, με τον διεθνή οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυβερνήσεις να παρακολουθούν τις εξελίξεις με αυξανόμενη ανησυχία.

