Αλάσκα: Σώθηκε από θαύμα, 61χρονος παγιδεύτηκε 3 ώρες κάτω από βράχο 318 κιλών

Μια απίστευτη περιπέτεια επιβίωσης βίωσε ο 61χρονος Μόρις στην Αλάσκα, ο οποίος έμεινε παγιδευμένος για τρεις ώρες κάτω από έναν βράχο 318 κιλών, με το πρόσωπο βυθισμένο σε παγωμένο νερό. Τον κράτησε στη ζωή η σύζυγός του, Τζο Ρουπ, η οποία κατάφερε να του κρατά το κεφάλι έξω από το νερό, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Το ζευγάρι, που είχε μετακομίσει στο Σιούαρντ της Αλάσκας, αποφάσισε να κάνει πεζοπορία σε απομονωμένο μονοπάτι κοντά στον παγετώνα Γκόντγουιν, για να αποφύγει το πλήθος. Εκεί, μέσα σε μια πέτρινη κοίτη ρέματος, ο Μόρις γλίστρησε και καταπλακώθηκε από βράχο, πέφτοντας από ύψος 6 μέτρων με το πρόσωπο στο νερό.

Η σύζυγός του, πρώην αστυνομικός, προσπάθησε μάταια να τον απεγκλωβίσει για 30 λεπτά και στη συνέχεια διένυσε μόλις 274 μέτρα για να βρει σήμα και να καλέσει βοήθεια.

Η σωτηρία ήρθε χάρη σε μια απρόσμενη συγκυρία: τουριστική επιχείρηση με έλκηθρα σκύλων άκουσε την κλήση 911 και διέθεσε το ελικόπτερό της για να φτάσουν οι διασώστες, αφού η περιοχή ήταν απροσπέλαστη από το έδαφος.

Επτά διασώστες, με τη βοήθεια ειδικών αερόσακων που χρησιμοποιούνται σε τροχαία, κατάφεραν να σηκώσουν τον βράχο. Ο Μόρις, σχεδόν αναίσθητος και με συμπτώματα υποθερμίας, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο της Εθνοφρουράς σε νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για δύο νύχτες.

REMARKABLE RESCUE: It took seven men and inflatable air bags to lift the boulder off the man as he drifted in and out of consciousness. https://t.co/lf19IadLcF pic.twitter.com/YDhZxTVyYD

— WFLA NEWS (@WFLA) May 30, 2025