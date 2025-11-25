Ανάρπαστη η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Πάει για 5η ανατύπωση

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του, το βιβλίο-ντοκουμέντο του πρώην πρωθυπουργού σπάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων

Ανάρπαστη η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Πάει για 5η ανατύπωση
25 Νοέ. 2025 9:29
Pelop News

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» (εκδόσεις Gutenberg) σημειώνει πρωτοφανή εμπορική επιτυχία: μέχρι το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 έχουν πουληθεί 33.000 αντίτυπα, μόλις 48 ώρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του.

Εκπρόσωποι του εκδοτικού οίκου δήλωσαν στον ΣΚΑΪ ότι η πρώτη και η δεύτερη εκδοτική σειρά έχουν ήδη εξαντληθεί και το βιβλίο οδεύει άμεσα για πέμπτη ανατύπωση – αριθμός εξαιρετικά σπάνιος για πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα.

Το 528 σελίδων έργο, που τιμάται 24,40€, παρουσιάζει την περίοδο 2015-2019 μέσα από τα μάτια του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα: τις δραματικές διαπραγματεύσεις, το δημοψήφισμα, τις κλειστές τράπεζες, τις συναντήσεις με Μέρκελ, Ολάντ, Πούτιν, αλλά και την εσωτερική κρίση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2019.

