Αναβλήθηκε η επίσκεψη Μιχαηλίδου στη Θεσσαλονίκη λόγω καιρού – Προβλήματα και στο αεροδρόμιο

Την αναβολή της σημερινής επίσκεψης της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με κύριο χαρακτηριστικό τους πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η υπουργός επρόκειτο να μεταβεί στην πόλη προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των πρώτων κοινωνικών κατοικιών που προορίζονται για ευάλωτα νοικοκυριά, μια δράση που εντάσσεται στη στεγαστική πολιτική κοινωνικής στήριξης.

Ωστόσο, οι άνεμοι που πνέουν από το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη έχουν δημιουργήσει σειρά προβλημάτων, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και τη λειτουργία του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου καταγράφονται δυσκολίες στις προσγειώσεις αεροσκαφών.

Υπό αυτές τις συνθήκες κρίθηκε σκόπιμο να αναβληθεί η επίσκεψη, με την πραγματοποίησή της να αναμένεται σε νέα ημερομηνία, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



