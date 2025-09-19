Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Θα ζητήσει άραγε κάποιος συγγνώμη στους δύο νέους;»

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην υπόθεση των δύο νεαρών που είχαν προφυλακιστεί για εμπρησμό στο Γηροκομειό της Πάτρας και χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Θα ζητήσει άραγε κάποιος συγγνώμη στους δύο νέους;»
19 Σεπ. 2025 14:45
Pelop News

Η δήλωση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει:

Αποφυλακίστηκαν επιτέλους χθες  οι δύο νεαροί εθελοντές που είχαν σπεύσει να βοηθήσουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς της Πάτρας και κατέληξαν κατηγορούμενοι για εμπρησμό. Από την πρώτη στιγμή, ήταν φανερό πως η δικογραφία είχε συνταχθεί με fast track διαδικασίες, χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν μια τόσο βαριά κατηγορία. Την ίδια ώρα, όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωναν πως οι δύο νεαροί βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Παρόλα αυτά, κυβερνητικά στελέχη και φίλια ΜΜΕ  κατά την πάγια τακτική τους έσπευσαν να βρουν αποδιοπομπαίους τράγους σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τις πραγματικές ευθύνες. Υπονομεύοντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, προχώρησαν σε “πρόωρα” πορίσματα και στοχοποίησαν δημόσια ανθρώπους τη στιγμή που η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν να συγκρουστούν μόνο με τη δική τους διαχρονική ανεπάρκεια. Εδώ και έξι χρόνια, οι πυρκαγιές κατακαίνε τη χώρα, ενώ φέτος έφτασαν μέχρι και τον αστικό ιστό της Πάτρας, αποκαλύπτοντας την πλήρη αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τους πολίτες και το περιβάλλον.

Η αλήθεια, όσο κι αν επιχειρούν να τη θάψουν, τελικά πάντα αποκαλύπτεται. Θα ζητήσουν άραγε ποτέ μια συγγνώμη;
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ