Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό»

Στο Στρασβούργο βρίσκεται ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, με αιχμή το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συζήτηση διεξάγεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν πρωτοβουλίας της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D).

«Βολές» κατά της κυβέρνησης

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του λογισμικού Predator. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «τραύματα» στο κράτος δικαίου, επιρρίπτοντας ευθείες ευθύνες στον Πρωθυπουργό και το περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου.

«Τέσσερις ιδιώτες καταδικάστηκαν γιατί είχαν παγιδεύσει αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το μισό υπουργικό συμβούλιο, πολιτικούς και δημοσιογράφους. Η εθνική ασφάλεια έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Διεθνείς επαφές

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Ανδρουλάκης πραγματοποίησε διμερείς επαφές, με κυριότερη αυτήν με την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατέληξε στο μήνυμά του υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν συνάδει με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, δίνοντας την υπόσχεση για θεσμικές αλλαγές.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

