Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία» – Επανακατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή

Η επίκαιρη ερώτηση, που είχε αρχικά κατατεθεί στις 6 Οκτωβρίου χωρίς να συζητηθεί στην Ώρα του Πρωθυπουργού, επανακατατέθηκε με αιχμηρές αναφορές στις ευθύνες της κυβέρνησης για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια και την αδυναμία ουσιαστικής αντιμετώπισης του διογκωμένου ιδιωτικού χρέους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη συγκεκριμένες απαντήσεις για τις προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι σε ένα φαινόμενο που –όπως τονίζει– «πνίγει την κοινωνία και την οικονομία».

Στην ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «έχει γίνει χορηγός της ακρίβειας» και χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο άσκησης πολιτικής, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα πιο ευάλωτα και μεσαία στρώματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλείται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 34,5% από το 2020, ενώ μόνο τον Ιούλιο του 2025 οι αυξήσεις σε φρούτα, ηλεκτρικό ρεύμα και ενοίκια ξεπέρασαν το 18%. Παράλληλα, επισημαίνει πως για το φτωχότερο 20% των νοικοκυριών, πάνω από το 55% του εισοδήματος κατευθύνεται σε διατροφή και στέγαση.

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί τα «υπερπλεονάσματα» εις βάρος της κοινωνίας, αντί να μειώσει ή να μηδενίσει τον ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν εκτιναχθεί, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά κατέβαλαν 25 δισ. ευρώ ΦΠΑ το 2024, έναντι 12,9 δισ. το 2019.

Εστιάζοντας στο ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «ωρολογιακή βόμβα» στην οικονομία, σημειώνοντας πως τα κόκκινα δάνεια, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 234 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρει, ο εξωδικαστικός μηχανισμός «έχει αποδώσει ελάχιστα», ενώ οι servicers «εκβιάζουν οφειλέτες ακόμη και την ώρα των διαπραγματεύσεων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά από τον πρωθυπουργό να απαντήσει:

– Αν προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά.

– Αν σκοπεύει να προχωρήσει σε ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, funds, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

