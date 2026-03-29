Αννα Διαμαντοπούλου: Ούτε ν' ακούει για Τσίπρα...

«Αρρωσταίνει» η Αννα ∆ιαµαντοπούλου κάθε φορά που ανοίγει συζήτηση εντός των οργάνων του ΠΑΣΟΚ για πιθανές µετεκλογικές συνεργασίες µε τον Αλέξη Τσίπρα.

Το µήνυµα που έχει στείλει προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η ίδια δεν υπάρχει καµία περίπτωση να συναινέσει σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο.

Και στο ίδιο πνεύµα κινείται όλη η οµάδα των ανθρώπων της, που τη στήριξαν στην εσωκοµµατική αναµέτρηση και έφτασαν, να θυµίσουµε, περίπου το 20% του εκλογικού σώµατος.

