Ανταρσία της Wagner: Ανεστάλη η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα – Να μείνουν στα σπίτια τους καλούνται οι κάτοικοι στη Λίπεσκ

Η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, ανεστάλη προσωρινά σήμερα εν εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από τη Wagner, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σομπιάνιν τόνισε σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ότι δεν έχουν τεθεί περιορισμοί για τις μετακινήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ρωσική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι ασφαλείας έχουν ενισχυθεί.

⚡️Entrance to Moscow in these moments pic.twitter.com/RPCDGxAxSC

— War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023