Κατάθλιψη: Το διατροφικό πρότυπο που δείχνει να μειώνει τα συμπτώματα

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή φαίνεται πως μπορεί να έχει ρόλο και στην ψυχική υγεία, καθώς νέα επιστημονική ανάλυση συνδέει συγκεκριμένα διατροφικά πρότυπα με μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση ανάμεσα σε όσα τρώμε και στον τρόπο που αισθανόμαστε απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα. Η διατροφή δεν εξετάζεται πλέον μόνο ως παράγοντας σωματικής υγείας, αλλά και ως πιθανός υποστηρικτικός μηχανισμός για την ψυχική ευεξία.

Μια νέα εκτενής ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Nutrition επιχείρησε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι αντιφλεγμονώδεις διατροφές μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ενηλίκων.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης ανέλυσε σε άρθρο της στο Psychology Today η Δρ. Cassandra Vieten, Ph.D., κλινική καθηγήτρια και διευθύντρια του Κέντρου Ενσυνειδητότητας στα Κέντρα Ολοκληρωμένης Υγείας, στο Τμήμα Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

Τι έδειξε η ανάλυση για την αντιφλεγμονώδη διατροφή

Η μελέτη βασίστηκε σε μεγάλο όγκο επιστημονικών δεδομένων, καθώς εξέτασε συνολικά 42 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και 23 συστηματικές ανασκοπήσεις.

Οι ερευνητές εστίασαν σε διαφορετικά διατροφικά πρότυπα που θεωρούνται αντιφλεγμονώδη ή ευεργετικά για τον οργανισμό, όπως:

η μεσογειακή διατροφή,

η δίαιτα DASH,

το πρότυπο MIND,

η σκανδιναβική διατροφή.

Η δίαιτα DASH δίνει έμφαση σε φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά.

Το πρότυπο MIND συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής διατροφής και της DASH, με στόχο την προστασία της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Η σκανδιναβική διατροφή βασίζεται σε παραδοσιακά τρόφιμα των χωρών του Βορρά, όπως ψάρια, δημητριακά ολικής άλεσης και μούρα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιφλεγμονώδεις διατροφικές συνήθειες, και κυρίως η μεσογειακή διατροφή, συνδέονται σταθερά με μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδέθηκαν επίσης με χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης κατάθλιψης.

Αντίθετα, τα δεδομένα για το άγχος, το στρες, τη γενική διάθεση και την ποιότητα ζωής ήταν λιγότερο ξεκάθαρα. Ορισμένες μελέτες κατέγραψαν βελτίωση, ενώ άλλες δεν εντόπισαν σημαντική επίδραση.

Τα τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής που ξεχωρίζουν

Η μεσογειακή διατροφή βρίσκεται στο επίκεντρο των θετικών ευρημάτων, καθώς βασίζεται κυρίως σε φυσικά και φυτικά τρόφιμα.

Στον πυρήνα της περιλαμβάνει:

άφθονα λαχανικά και φρούτα,

όσπρια, όπως φακές, ρεβίθια και φασόλια,

δημητριακά ολικής άλεσης,

ξηρούς καρπούς,

ελαιόλαδο ως βασική πηγή λίπους.

Παράλληλα, προβλέπει τακτική κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών, μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών, αυγών και πουλερικών, καθώς και περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος.

Εξίσου σημαντικό είναι και τι περιορίζεται. Η μεσογειακή διατροφή απομακρύνει από το καθημερινό τραπέζι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα πρόσθετα σάκχαρα και τα βιομηχανικά έλαια.

Η σχέση διατροφής, φλεγμονής και κατάθλιψης

Σύμφωνα με την ειδικό, ο βασικός μηχανισμός που φαίνεται να συνδέει τη διατροφή με την ψυχική υγεία είναι η φλεγμονή.

Όπως εξηγεί, διατροφές πλούσιες σε επεξεργασμένα τρόφιμα φαίνεται να ενισχύουν φλεγμονώδεις διεργασίες στον οργανισμό, οι οποίες έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης.

Αντίθετα, ένα διατροφικό πρότυπο που βασίζεται σε φυσικά και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση αυτών των διεργασιών.

Παρότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα αιτιότητας.

Οι μελέτες που εξετάστηκαν είχαν διαφορετικό σχεδιασμό, δεν ακολουθούσαν πάντα ενιαίο διατροφικό πρωτόκολλο και σε αρκετές περιπτώσεις η διάρκεια παρακολούθησης ήταν περιορισμένη.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη εργασία ήταν ευρεία ανασκόπηση και όχι μετα-ανάλυση, κάτι που σημαίνει ότι δεν έγινε τυποποιημένη αξιολόγηση της ποιότητας όλων των μελετών.

Μικρές αλλαγές με πιθανό όφελος στην ψυχική υγεία

Παρά τους περιορισμούς, το κεντρικό μήνυμα παραμένει σημαντικό: μικρές και σταθερές αλλαγές στη διατροφή μπορεί να έχουν θετική επίδραση στην ψυχική ευεξία.

Η Δρ. Vieten σημειώνει ότι, ειδικά για ανθρώπους που εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης, μια αντιφλεγμονώδης διατροφή —και ακόμη περισσότερο η μεσογειακή— μπορεί να βοηθήσει, αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Η διατροφή, πάντως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συνολική φροντίδα της ψυχικής υγείας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, ιατρική παρακολούθηση και άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένας σημαντικός υποστηρικτικός παράγοντας, σε ένα πεδίο που αξίζει να μελετηθεί ακόμη πιο συστηματικά τα επόμενα χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



