Από Χορτιάτη μέχρι Μουζάκι: Η Ελλάδα «ντύθηκε» στα λευκά ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 μεγάλο μέρος της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, με το χιόνι να «στρώνει» σε πολλές περιοχές και να δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις.

Θεσσαλονίκη

Οι πρώτες νιφάδες έπεσαν στα ορεινά της πόλης από τα ξημερώματα. Ο Χορτιάτης έχει ντυθεί στα λευκά, ενώ χιόνι πέφτει στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι (δήμος Ωραιοκάστρου) και σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με εκχιονιστικά μηχανήματα και επάρκεια αλατιού. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, ενώ έχει σταλεί sms στους δημότες με οδηγίες. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με θερμοκρασία 4 °C, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειξε 0 °C. Ο δήμος Λαγκαδά αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ για σήμερα.

Φλώρινα

Το χιόνι ξεπέρασε τους 10 πόντους από τις 04:00. Τα σχολεία σε Φλώρινα, Πρέσπα και Αμύνταιο έμειναν κλειστά. Η κίνηση γίνεται με χειμερινά ελαστικά και αλυσίδες όπου χρειάζεται, ενώ μηχανήματα αποχιονισμού εργάζονται αδιάκοπα.

Τρίκαλα

Πυκνή χιονόπτωση «έστρωσε» μέσα στην πόλη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Με απόφαση του δημάρχου Νίκου Σακκά, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν κλειστά για σήμερα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων (>3,5 τόνων) σε τμήματα των εθνικών οδών Τρικάλων-Ιωαννίνων, Μουργκανίου-Γρεβενών και Τρικάλων-Άρτης. Η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων επιτρέπεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Μουζάκι

Το χιόνι ξεπερνά τους 30 πόντους στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου». Τα συνεργεία του δήμου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας εργάζονται συνεχώς για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Οι πολίτες καλούνται να έχουν υποχρεωτικά αλυσίδες και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Άλλες περιοχές Χιόνι πέφτει σε Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Στα λευκά ξύπνησαν ορεινές περιοχές της Λάρισας (π.χ. Λιβάδι Ελασσόνας). Πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφονται σε Ευρυτανία, Φωκίδα, Δομοκό, Φθιώτιδα και στα Τρίκαλα Κορινθίας.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές.

