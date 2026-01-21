Από Χορτιάτη μέχρι Μουζάκι: Η Ελλάδα «ντύθηκε» στα λευκά ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Πυκνές χιονοπτώσεις σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Κλειστά σχολεία σε Τρίκαλα, Λαγκαδά, Φλώρινα

Από Χορτιάτη μέχρι Μουζάκι: Η Ελλάδα «ντύθηκε» στα λευκά ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
21 Ιαν. 2026 9:35
Pelop News

Έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 μεγάλο μέρος της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, με το χιόνι να «στρώνει» σε πολλές περιοχές και να δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις.

Θεσσαλονίκη

Οι πρώτες νιφάδες έπεσαν στα ορεινά της πόλης από τα ξημερώματα. Ο Χορτιάτης έχει ντυθεί στα λευκά, ενώ χιόνι πέφτει στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι (δήμος Ωραιοκάστρου) και σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με εκχιονιστικά μηχανήματα και επάρκεια αλατιού. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, ενώ έχει σταλεί sms στους δημότες με οδηγίες. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με θερμοκρασία 4 °C, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειξε 0 °C. Ο δήμος Λαγκαδά αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ για σήμερα.

Φλώρινα

Το χιόνι ξεπέρασε τους 10 πόντους από τις 04:00. Τα σχολεία σε Φλώρινα, Πρέσπα και Αμύνταιο έμειναν κλειστά. Η κίνηση γίνεται με χειμερινά ελαστικά και αλυσίδες όπου χρειάζεται, ενώ μηχανήματα αποχιονισμού εργάζονται αδιάκοπα.

Τρίκαλα

Πυκνή χιονόπτωση «έστρωσε» μέσα στην πόλη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Με απόφαση του δημάρχου Νίκου Σακκά, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν κλειστά για σήμερα. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων (>3,5 τόνων) σε τμήματα των εθνικών οδών Τρικάλων-Ιωαννίνων, Μουργκανίου-Γρεβενών και Τρικάλων-Άρτης. Η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων επιτρέπεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Μουζάκι

Το χιόνι ξεπερνά τους 30 πόντους στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου». Τα συνεργεία του δήμου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας εργάζονται συνεχώς για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Οι πολίτες καλούνται να έχουν υποχρεωτικά αλυσίδες και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Άλλες περιοχές Χιόνι πέφτει σε Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Στα λευκά ξύπνησαν ορεινές περιοχές της Λάρισας (π.χ. Λιβάδι Ελασσόνας). Πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφονται σε Ευρυτανία, Φωκίδα, Δομοκό, Φθιώτιδα και στα Τρίκαλα Κορινθίας.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:27 Βανδαλισμοί στο Α. Πεπανός: «Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τις ζημιές»
12:25 Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα
12:19 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: «Mε απογοητεύει η χρήση βίας σε κάθε επίπεδο»
12:13 Τραμπ–Ερντογάν: Το παζάρι για Συρία και πετρέλαιο και το τίμημα που πληρώνουν οι Κούρδοι
12:05 Κοπή πίτας του Συλλόγου «Οι Γιαννιάδες» στη Δροσιά Τριταίας: Μήνυμα συνεργασίας για τα ορεινά χωριά ΦΩΤΟ
12:00 «Βάνδαλος» μαθητής, έκαψε σχολεία: Δικογραφία για εμπρησμό, κλοπη, φθορά και βία
12:00 Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου από τους θυελλώδεις ανέμους
11:49 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Στο επίκεντρο Αττική, Αχαΐα και Αιγαίο
11:47 Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Νατσιός για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής – ακολουθούμε αυτόνομη πορεία»
11:35 Αρκούδα εμφανίστηκε σε δρόμους χωριού της Κοζάνης – Έκπληξη για τους κατοίκους BINTEO
11:33 «Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης – 577,2 εκατ. ευρώ για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο
11:30 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια
11:28 Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ
11:25 Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Η μακαρονόπιτα της Αγυιάς ένωσε ξανά τη γειτονιά – Πάνω από 100 παρόντες στη βασιλόπιτα του Συλλόγου ΦΩΤΟ
11:21 Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο
11:17 Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική
11:14 Λαγκάρντ: Αναγκαία η δομική προσαρμογή της Ευρώπης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα
11:08 Με καθυστέρηση η αναχώρηση Μητσοτάκη για Νταβός λόγω κακοκαιρίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ