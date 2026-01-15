Από τον Προμηθέα δανεικός στις Σοφάδες ο Καπετάκης
Ο 20χρονος παίκτης είναι πρώτος σκόρερ στη National League 1
Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την παραχώρηση του Ευδόξιου Καπετάκη στους Σοφάδες, με την μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.
O 20χρονος αθλητής της ομάδας μας, πρώτος σκόρερ του Α’ Γύρου στη National League 1, θα πάρει πολύτιμες εμπειρίες στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Elite League, με την ομάδα στην οποία πέρυσι συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε να κερδίσει την άνοδο, κατακτώντας το πρωτάθλημα της National League 1.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ομάδα των Σοφάδων για την εξαιρετική συνεργασία.
