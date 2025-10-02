Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή

Η Detox Events διαβεβαιώνει ότι το live θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά τις προβλέψεις για βροχή

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή
02 Οκτ. 2025 10:11
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Αθήνα έχει ξεκινήσει, με τον Βρετανό ποπ σταρ να εμφανίζεται για πρώτη φορά στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για βροχή προκαλούν ανησυχία στους θεατές, καθώς το κοινό δεν θα καλύπτεται από τη σκηνή, ενώ ο καλλιτέχνης και η μπάντα του θα βρίσκονται κάτω από ειδική σκεπαστή κατασκευή.

Η διοργανώτρια εταιρεία Detox Events επιβεβαιώνει ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, προειδοποιώντας ότι τυχόν ακύρωση θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας και των social media.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:40 Κλειστό επί διήμερο το ΚΕΠ Ρίου, οι ημερομηνίες
10:35 Πάτρα: Το Σάββατο 4/10 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου
10:34 Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή
10:31 Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης
10:25 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Περιμένοντας…ιατροδικαστή
10:23 Που θα δείτε τις μονομαχίες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
10:18 Αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, τι συνέβη
10:17 Κάτω Αχαΐα: Υγειονομικοί λειτουργούσαν παράνομο ιατρείο – Μαστοράκου στην «Π»
10:11 Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή
10:10 Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:01 Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον
10:00 Η δημοσκόπηση έφτασε παντού! – Έντονο ενδιαφέρον από τα Εθνικά ΜΜΕ για την έρευνα της Data Consultants για την «Π»
9:57 Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός
9:56 Λιπαρά: Πως επηρεάζουν τον εγκέφαλο σε μόλις 4 ημέρες
9:49 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
9:47 Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στη Λακωνία
9:38 Γαύδος: Νέα διάσωση 30 μεταναστών
9:34 ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα
9:29 ΑΑΔΕ: Προαιρετική ένταξη σε μηνιαία υποβολή ΦΠΑ για πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ