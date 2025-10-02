Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Αθήνα έχει ξεκινήσει, με τον Βρετανό ποπ σταρ να εμφανίζεται για πρώτη φορά στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για βροχή προκαλούν ανησυχία στους θεατές, καθώς το κοινό δεν θα καλύπτεται από τη σκηνή, ενώ ο καλλιτέχνης και η μπάντα του θα βρίσκονται κάτω από ειδική σκεπαστή κατασκευή.

Η διοργανώτρια εταιρεία Detox Events επιβεβαιώνει ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, προειδοποιώντας ότι τυχόν ακύρωση θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας και των social media.

