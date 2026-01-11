Αρης – ΑΕΚ 1-1: Εκοψαν βαθμούς οι Θεσσαλονικείς και έριξαν την Ενωση από την κορυφή

Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς (8′) με τον Κοϊτά, ο Αρης ισοφάρισε επίσης νωρίς (11′) με τον Γιένσεν, αλλά από κει και πέρα παρά τις εκατέρωθεν χαμένες ευκαιρίες δεν άλλαξε ως το τέλος το 1-1. Μέσω VAR για φάουλ του Ροζ, ακυρώθηκε γκολ του Ντουντού.

Με το ξεκίνημα του 2026 η ΑΕΚ έπεσε από την κορυφή. Η Ένωση εμφανώς επηρεασμένη από τη διακοπή έμεινε σε πολύ ρηχά νερά και είδε το νικηφόρο σερί των δέκα αγώνων που «έτρεχε» να παίρνει τέλος με το 1-1 στο Βικελίδης κόντρα στον Άρη. Η ΑΕΚ πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Κοϊτά στο 8′, ο Άρης απάντησε γρήγορα στο 11′ με τον Γένσεν σε ένα παιχνίδι που στη συνέχεια είχε ελάχιστες καλές στιγμές, με τον Άρη να έχει ένα γκολ του Ντουντού να ακυρώνεται μέσω VAR. Η Ένωση έμεινε έτσι έναν βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, με τον Άρη να παραμένει στην τη θέση., Ντεμπούτο για τον Μπάρναμπας Βάργκα για την ΑΕΚ, με τον Ούγγρο να περνάει αλλαγή στο δεύτερο μέρος.

Για τον Άρη ο Χιμένεθ ξεκίνησε με τον Αθανασιάδη στην εστία, τους Φαντινγκά, Άλβαρο, Ρόουζ και Τεχέρο τετράδα στην άμυνα και τους Ράτσιτς, Μόντσου και Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αριστερά και δεξιά στις δύο πλευρές ήταν οι Ντούντου και Πέρεθ και στην κορυφή ο Καντεβέρε. Χωρίς τον Ρότα παρατάχθηκε η ΑΕΚ. Ο Έλληνας διεθνής μπακ έμεινε με ενοχλήσεις εκτός στην τελευταία προπόνηση, με τον Οντουμπάτζο να καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, ο Πήλιος επιλέχθηκε από τον Νίκολιτς για το αριστερό άκρο της άμυνας με τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ. Όπως αναμενόταν οι Μαρίν και Πινέδα ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και ο Κοϊτά πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με Κοϊτά, γρήγορη απάντηση με Γένσεν ο Άρης

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την «γκάφα» του Τεχέρο για να πάρει το προβάδισμα στο 8′. Ο Τεχέρο έκανε το λάθος γύρισμα προς τα πίσω βγάζοντας τον Λιούμπισιτς φάτσα με τον Αθανασιάδη. Ο Αυστροκροάτης την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Κοϊτά που ακολουθούσε τη φάση και ο τελευταίος πλάσαρε στην κενή εστία κάνοντας το 0-1 για την Ένωση.

Ο Άρης, ωστόσο, δεν πανικοβλήθηκε από αυτή την εξέλιξη και έφτασε γρήγορα στην ισοφάριση. Αρχικά ο Καντεβέρε στο 9′ απείλησε από πλάγια θέση με τον Στρακόσα να αποκρούει με το δεξί πόδι και στο 10′ ο Μόντσου με σουτ είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο. Στο κόρνερ που ακολούθησε ο Λιούμπισιτς απομάκρυνε με το κεφάλι, με τον αμαρκάριστο Γένσεν να κατεβάζει και να βρίσκει με καλοζυγισμένο σουτ τα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τους κίτρινους στο 11′.

Η Ένωση κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του ματς μετά το πρώτο εικοσάλεπτο, αλλά παρότι κυκλοφορούσε την μπάλα, δεν έβρισκε τη σωστή τελική πάσα για να δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις και ευκαιρίες και δεν είχε την απαραίτητη ένταση στις κινήσεις της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μοναδική αξιοσημείωτη στιγμή από εκείνο το σημείο μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους ήταν η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν που έβγαλε σε κόρνερ ο Αθανασιάδης, με τον Άρη από την πλευρά του να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο κυρίως και να μην απειλεί.

Η απόλυτη μετριότητα και… μοιρασιά στο Κλεάνθης Βικελίδης

Το σκηνικό με την έναρξη του δευτέρου μέρους παρέμενε το ίδιο με την ΑΕΚ να παίζει στο μισό του Άρη, αλλά να μην έχει φαντασία στην τελική ενέργεια για να φτάσει σε ουσιαστική απειλή, παρότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να το κάνει. Ο Άρης στο 57′ βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ του Ντουντού, στο οποίο έφερε τεράστια ευθύνη ο Στρακόσα, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ο Σάγκι κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στην αρχή της φάσης ακυρώνοντας το τέρμα.

Ο Νίκολιτς άλλαξε τον Πινέδα, βάζοντας τον Μάνταλο προκειμένου να βρει δημιουργία, με τον αρχηγό της Ένωσης με το που μπήκε να βρίσκει με φάουλ το κεφάλι του Ρέλβας, αλλά η κεφαλιά του ήταν κάκιστη. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η ώρα και για το ντεμπούτο του Βάργκα, ο οποίος πέρασε αντί του Λιούμπισιτς, με τον Νίκολιτς να αλλάζει και τον Ζοάο Μάριο με τον Ελίασον. Ο Βάργκα πέρασε στην κορυφή με τον Γιόβιτς πίσω του, με τον Κοϊτά να πηγαίνει αριστερά και τον Ελίασον δεξιά.

Η ΑΕΚ ωστόσο με την εικόνα της έδειχνε ανήμπορη να φτιάξει κάτι μπροστά, με τον Αρη να παίρνει μέτρα στο γήπεδο απειλώντας στο 73′ με ένα δυνατό σουτ του Μόντσου που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Στρακόσα. Πέντε λεπτά αργότερα μια επικίνδυνη εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, με τον Χιμένεθ μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο να φρεσκάρει το κέντρο του με τον Γαλανόπουλο αντί του Γένσεν.

Ακριβώς στο 90′ η ΑΕΚ πήγε να πάρει το τρίποντο με τον Αθανασιάδη να νικάει τον Ελίασον σε πλασέ του Σουηδού, ενώ στη επαναφορά ο Γιόβιτς σούταρε πάνω από το οριζόντιο. Η ΑΕΚ που δεν έκανε τίποτα στο δεύτερο μέρος δημιουργικά πήγε να το βρει στο τέλος, αλλά στο 91′ και το σουτ του Μάνταλου που κάπου άλλαξε πορεία πέρασε μόλις δίπλα από το κάθετο, με την Ένωση να χάνει σπουδαίες στιγμές στο τέλος, αφήνοντας τελικά δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή:www.gazzeta.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



