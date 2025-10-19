Αρης – Παναθηναϊκός 1-1: Δεν (χ)άρηκε κανείς στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Παναθηναϊκός μοιράστηκαν τα πάντα στο «Κλ. Βικελίδης» σ’ ένα παιχνίδι όπου οι «πράσινοι» προηγήθηκαν νωρίς με την εξαιρετική εκτέλεση του Κάρολ Σφιντέρσκι έπειτα από την κάθετη πάσα του Καλάμπρια αλλά μετά από εκείνο το σημείο αποφάσισε να παίξει πίσω από την μπάλα. Ο Άρης δεν είχε δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο, απέκτησε ένταση στο δεύτερο και βρήκε το γκολ έπειτα από εκτέλεση του Τάσου Δώνη και λάθος του Ντραγκόφσκι. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έγινε απαιτητική μετά την ισοφάριση κι εκεί έχασε δύο σπουδαίες στιγμές με τους Τετέ, Γερεμέγεφ.

Τα άλλαξε όλα ο Χιμένεθ – Χωρίς εκπλήξεις οι επιλογές του Κόντη

Όχι απλά ριζικές αλλά… κοσμογονικού χαρακτήρα ήταν οι αλλαγές του Μανόλο Χιμένεθ στο αρχικό σχήμα με πιο χαρακτηριστική την τοποθέτηση του Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης αντί του Μορόν! Αλφαρέλα και Σίστο ήταν στα επιθετικά άκρα καθώς οι Γένσεν-Μόντσου-Γαλανόπουλος ήταν η τριάδα στον άξονα. Ακόμη και στην άμυνα, προκάλεσε αίσθηση η χρησιμοποίηση του Ροζ ως παρτενέρ του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας όπως και η τοποθέτηση του Τεχέρο στο αριστερό άκρο ενώ ο Φαντιγκά ήταν στο δεξιό.

Αντιθέτως, ο Χρήστος Κόντης δεν επιφύλαξε εκπλήξεις στην 11αδα του Παναθηναϊκού. Ο Ντραγκόφσκι ήταν κάτω από τα δοκάρια. Στα αμυντικά άκρα έπαιξαν οι Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, ενώ ο Τουμπά με τον Ίνγκασον ήταν οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας αγωνίστηκαν στη μεσαία γραμμή και στην τριάδα της επίθεσης, αριστερά έπαιξε ο Ζαρουρί, δεξιά ο Τετέ και ο Κάρολ Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Ο Σφιντέρσκι χτύπησε νωρίς…

Για την ακρίβεια, μόλις στο 3ο λεπτό. Κάθετες πάσες σαν την εξαιρετική του Καλάμπρια είναι… βούτυρο στο ψωμί του Πολωνού ο οποίος «έπιασε στον ύπνο» τους στόπερ του Άρη (οι οποίοι ανέβηκαν αδικαιολογήτως ψηλά) και πλάσαρε υποδειγματικά τον Σωκράτη Διούδη στο γρήγορο προβάδισμα του Παναθηναϊκού (0-1). Προϊόντων των λεπτών, ο Μανόλο Χιμένεθ πήρε ρίσκο αλλάζοντας τη διάταξη της ομάδας του σε 4-3-1-2 όπου ο Σίστο έπαιξε πίσω από τους Καντεβέρε-Αλφαρέλα αλλά πέραν της κατοχής μπάλας (σ. σ. έφτασε έως το 56%-44%), η ομάδα του δεν μέτρησε δημιουργικές συνεργασίες κι έτσι το άλλαξε ξανά. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός εξέπληξε με την επιλογή του να παίξει πίσω από την μπάλα, δίχως να ασκήσει πίεση μπροστά και γενικώς να ψάξει πραγματικά ένα δεύτερο γκολ. Δύο φορές πίεσε ψηλά οδηγώντας σε λάθη τους Μόντσου-Τεχέρο αλλά οι αντιδράσεις του Τετέ ήταν τουλάχιστον κακές.

Ο Ντραγκόφσκι έκανε τρομερή επέμβαση

Η πρώτη δημιουργική συνεργασία για τους γηπεδούχους καταγράφηκε στο 28’ αλλά το χλιαρό σουτ του Φαντιγκά αποδείχθηκε εύκολη λεία για τον Ντραγκόφσκι. Στο 39’, ο Πολωνός τερματοφύλακας έκανε τρομερή απόκρουση στο σουτ του Καντεβέρε από απόσταση οκτώ μέτρων πέφτοντας στην αριστερή γωνιά του, κρατώντας το 0-1 υπέρ της ομάδας του. Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός αντιλήφθηκε ότι για κάμποση ώρα έπαιζε με τη φωτιά με την αμυντική λογική του. Προσπάθησε να ανέβει, μέτρησε δύο γεμίσματα και δύο άστοχα σουτ των Μπακασέτα, Κυριακόπουλου.

Εν τέλει δεν άλλαξε κάτι έως το τέλος του ημιχρόνου. Για τον Άρη, το σχέδιο του Χιμένεθ δεν βγήκε καθώς είχε κατοχή μπάλας, υστέρησε όμως σε δημιουργικές συνεργασίες. Ο δε Παναθηναϊκός επέλεξε να παίξει πίσω από την μπάλα μετά το 0-1 του Σφιντέρσκι και δεν είχε παίκτη-σημείο αναφοράς στον άξονα ενώ δεν πήρε κάτι και από τους Ζαρουρί, Τετέ από τα άκρα.

Ο Χιμένεθ έψαξε τη δημιουργία

Γι’ αυτό εξάλλου έκανε δύο αλλαγές στην ανάπαυλα με την είσοδο των Δώνη, Μορόν αντί των Καντεβέρε-Αλφαρέλα ενώ η αντικατάσταση του Φαμπιάνο με τον Σούντμπεργκ ήταν αναγκαστική λόγω ενοχλήσεων του Βραζιλιάνου στον προσαγωγό. Αντιθέτως, ο Χρήστος Κόντης δεν προχώρησε σε αλλαγές στην ανάπαυλα, προφανώς όμως η εντολή του έμπειρου τεχνικού ήταν ν’ ανέβει μέτρα στο γήπεδο. Αυτό οδήγησε στη στιγμή με τον Τσέριν – με το σουτ εκτός περιοχής – στο 48’.

Ο Άρης συνέχισε να έχει την μπάλα στα πόδια του και είδε δύο καλές στιγμές με τους Πιόνε Σίστο (59’) και Λίντσεϊ Ροζ (62’) έπειτα από την πίεση που άσκησε στην αντίπαλη άμυνα. Ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρο στο 65’ αλλά ο Τάσος Μπακασέτας καθυστέρησε να αποφασίσει πετώντας στα σκουπίδια μια στιγμή. Πέντε λεπτά αργότερα ο Χρήστος Κόντης προχώρησε στις πρώτες παρεμβάσεις του με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο των Γερεμέγεφ, Μλαντένοβιτς, ζητώντας μεγαλύτερη πίεση στο μισό του Άρη.

Το πλασέ του Δώνη και η γκάφα του Ντραγκόφσκι

Στο 76’ ο Άρης βρήκε αυτό που έψαξε από το 3ο λεπτό και η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε και το σοβαρό λάθος του Ντραγκόφσκι. Όλα ξεκίνησαν από την ατομική ενέργεια του Γιαννιώτα και την παράλληλα σέντρα για τον Δώνη ο οποίος εκτέλεσε πάνω στην κίνηση και ο Ντραγκόφσκι απέτυχε να μπλοκάρει την μπάλα αλλά την είδε… βασανιστικά να καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του.

Εκεί ο Παναθηναϊκός άλλαξε ολοκληρωτικά τη συμπεριφορά του παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο και την μπάλα στα πόδια του, επενδύοντας στα άκρα του με την είσοδο του Τζούρισιτς και είδε τον Γερεμέγεφ να μη σημαδεύει σωστά, με το κεφάλι, στο 88’. Ο Άρης ξεκάθαρα κοίταξε περισσότερο την κόντρα επίθεση.

Η ευκαιρία του αγώνα χάθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Μπακασέτας έβγαλε τον Τετέ ολομόναχο απέναντι στον Σωκράτη Διούδη και ο τερματοφύλακας του Άρη απομάκρυνε σωτήρια. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει, τρέχοντας περισσότερο στο γήπεδο και ψάχνοντας τις συνεργασίες τόσο από τον άξονα όσο και από τα άκρα. Στο 90+3 ο Γερεμέγεφ αστόχησε από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μορόν (Άρης), Κυριακόπουλος, Τετέ (Παναθηναϊκός).

MVP: Δεν είναι μόνο η εκτέλεση στη φάση του γκολ αλλά ο Τάσος Δώνης έδωσε πνοή, ενέργεια και τρεξίματα στην επιθετική γραμμή του Άρη.

Στο ύψος τους: Ο Άρης πήρε πράγματα από τον άξονα και τον Λίντσεϊ Ροζ. Καλάμπρια και Σφιντέρσκι ήταν καλοί για τον Παναθηναϊκό ενώ ο Γερεμέγεφ έδωσε πνοή στην επίθεση αλλά έχασε μια σπουδαία ευκαιρία στο 90+3

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο άξονας του Παναθηναϊκού και οι Τετέ, Ζαρουρί. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και ο Ντραγκόφσκι.

Η «γκάφα»: Προφανώς αυτή του Ντραγκόφσκι στο γκολ του Άρη όπου η μπάλα πέρασε κάτω από τα χέρια του.

Το «στραγάλι»: Οι δύο ομάδες διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι για δύο φάσεις, επί της ουσίας η διαιτησία του Τσβάιερ ήταν καλή.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίς με τον Σφιντέρσκι και μετά επέλεξε να παίξει πίσω από την μπάλα. Ο Άρης δεν είχε δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο, τη βρήκε στο δεύτερο και παίζοντας περισσότερο στο μισό του Παναθηναϊκού κάποια στιγμή θα έβρισκε το γκολ. Ο Παναθηναϊκός… αποφάσισε να παίξει μετά την ισοφάριση κι έχασε σπουδαίες στιγμές με τους Τετέ, Γερεμέγεφ

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (79’ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46’ Σούντμπεργκ), Ροζ, Τεχέρο, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Αλφαρέλα (46’ Δώνης), Σίστο (68’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (46’ Μορόν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος (70’ Μλαντένοβιτς), Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσιριβέγια (82’ Σιώπης), Τσέριν (90’ Πάντοβιτς), Μπακασέτας, Ζαρουρί (Τζούρισιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (70’ Σφιντέρσκι)

